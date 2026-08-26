Économie

La main-d’œuvre numérique, levier stratégique pour améliorer la productivité du Vietnam

Le Vietnam mise sur le développement d’une main-d’œuvre numérique hautement qualifiée pour renforcer son infrastructure qualité nationale, améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises, dans le contexte de la transformation numérique et de la 4e révolution industrielle.

La main-d’œuvre numérique, levier stratégique pour améliorer la productivité du Vietnam
La main-d’œuvre numérique, levier stratégique pour améliorer la productivité du Vietnam

Hanoi (VNA) – À l’ère de la quatrième révolution industrielle, le développement d’une main-d’œuvre numérique qualifiée s'impose comme un levier décisif pour stimuler la productivité et la compétitivité des entreprises. Pour structurer cette transition, le gouvernement a promulgué la Décision n° 1202/QĐ-TTg approuvant le Projet de formation et de développement des ressources humaines dans le domaine de la normalisation, de la métrologie et de la qualité.

Le Vietnam dispose de conditions favorables au développement de la main-d’œuvre numérique, avec un taux élevé d’utilisation d’Internet, une infrastructure numérique en développement rapide et une bonne qualité des connexions. Le système éducatif et de formation s’adapte également progressivement aux standards de compétences numériques. La Circulaire n° 02/2025 du ministère de l’Éducation et de la Formation sur le cadre de compétences numériques a établi une référence commune et un cadre juridique pour développer les compétences technologiques, la créativité et la capacité d’adaptation à l’environnement numérique.

Selon Lê Minh Tâm, directeur du Centre de formation professionnelle en normalisation, métrologie et qualité relevant de la Commission nationale de normalisation, de métrologie et de qualité, la main-d’œuvre numérique constitue un facteur essentiel du développement socio-économique et du système national de normalisation, de métrologie et de qualité. Elle contribue non seulement à la gestion publique, mais aussi directement à l’amélioration de la productivité, de la qualité des produits et de la compétitivité des entreprises.

La Décision n° 1202/QD-TTg fixe notamment l’objectif de former et de perfectionner, d’ici 2030, environ 20.000 cadres, fonctionnaires, agents publics et travailleurs dans ce domaine, ainsi que de développer 1.500 experts spécialisés dans l’infrastructure qualité nationale. Le Projet prévoit également des programmes de formation modernes, le recours aux plateformes numériques et une évaluation accrue des compétences après la formation.

Pour les entreprises, une main-d’œuvre hautement qualifiée permettra de renforcer l’application des normes, le contrôle de la qualité, l’évaluation de la conformité et la traçabilité, tout en répondant aux exigences techniques croissantes des marchés. Elle facilitera également l’adaptation à la transformation numérique, à la transition verte, à l’économie circulaire, à la réduction des émissions de carbone et aux barrières techniques du commerce international.

Hoang Huu Hanh, chef adjoint du Département national de la transformation numérique relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a souligné que le Vietnam considère la transformation numérique nationale comme une stratégie prioritaire. Les infrastructures numériques, l’intelligence artificielle et la main-d’œuvre numérique constituent, selon lui, des piliers du développement rapide et durable. Le pays s’efforce ainsi de développer les ressources humaines numériques, tant en quantité qu’en qualité, notamment en attirant et en formant des talents capables de favoriser l’innovation technologique et de créer de nouveaux modèles économiques.

La Résolution n° 57-NQ/TW souligne également la nécessité d’améliorer la qualité de l’éducation et de la formation afin de disposer de ressources humaines hautement qualifiées répondant aux exigences du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique.

Lê Thi Hoai Thuong, directrice des Affaires extérieures de Nestlé Vietnam,estime que la main-d’œuvre numérique ne se limite pas aux ingénieurs en technologies, mais englobe l’ensemble des travailleurs capables d’évoluer dans un écosystème numérique, avec une culture favorable à l’adaptation et à l’innovation. Chez Nestlé Vietnam, le modèle d’« usine connectée » a permis de numériser les données et processus de production et de réduire d’environ 60 % les activités sans valeur ajoutée, tout en maintenant la qualité, la sécurité et le développement durable.

Pour Lê Minh Tâm, la technologie ne peut produire pleinement ses effets qu’avec des ressources humaines adaptées. Le Vietnam doit donc élaborer une stratégie nationale de développement de la main-d’œuvre numérique en renforçant la coopération entre l’État, les entreprises et les établissements de formation, notamment à travers la normalisation des programmes selon les standards internationaux et l’investissement dans les infrastructures technologiques.

Dans un contexte d’intégration internationale croissante, la main-d’œuvre numérique devient ainsi un actif stratégique permettant au Vietnam de mieux maîtriser les technologies, de répondre aux normes internationales, de stimuler l’innovation, d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité de son économie. -VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #main-d’œuvre numérique #productivité #Vietnam #compétitivité #entreprises #transformation numérique #environnement numérique
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Vietnam - Nouvelle ère

Éducation-Formation

Intégration internationale

Sur le même sujet

La Poste vietnamienne intensifie l'utilisation des technologies modernes, modernise sa logistique et promeut l'économie numérique. Photo : VNA

L’économie numérique, levier de croissance pour les entreprises vietnamiennes

Avec une contribution de 14,02 % au PIB en 2025, soit 72,1 milliards de dollars, l’économie numérique devient un moteur essentiel de la croissance du Vietnam. Pour atteindre l’objectif de 30 % du PIB d’ici 2030, les entreprises doivent aller au-delà de la simple numérisation et faire de la technologie, des données et de l’intelligence artificielle des leviers de productivité, de valeur ajoutée et de compétitivité.

Face aux exigences croissantes de la transformation numérique et de la transition verte, le secteur touristique vietnamien est appelé à adapter et à normaliser ses ressources humaines. Photo: VNA

Tourisme : la transition numérique et verte passe par des ressources humaines de qualité

Face aux exigences croissantes de la transformation numérique et de la transition verte, le secteur touristique vietnamien est appelé à adapter et à normaliser ses ressources humaines. Le développement de nouvelles compétences apparaît désormais comme une condition essentielle pour renforcer la compétitivité et assurer une croissance durable du tourisme.

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.