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Le Vietnam remporte le tournoi de volley-ball des armées de l'ASEAN élargi 2026

Lors du tournoi de volley-ball des armées de l'ASEAN élargi 2026, l'équipe de l'Armée populaire du Vietnam a remporté la finale face à la sélection de la Police de Hô Chi Minh-Ville, s'adjugeant ainsi le trophée de champion. 

Remise des prix du Tournoi de volley-ball des armées de l'ASEAN élargi 2026. Photo: VNA
Remise des prix du Tournoi de volley-ball des armées de l'ASEAN élargi 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après cinq jours de compétitions intenses placées sous le signe de la solidarité et de l'esprit sportif, le Tournoi de volley-ball des armées de l'ASEAN élargi 2026 s'est clôturé le 25 août au gymnase de Dong Anh, à Hanoï.

Organisé du 21 au 25 août, ce tournoi a réuni six sélections, réparties en deux groupes. Le groupe A comprenait les sélections des armées du Vietnam, du Myanmar et du Cambodge. Le groupe B était composé des sélections de la Police de Hô Chi Minh-Ville, de l'Armée populaire du Laos et de l'Armée de Singapour.

Sur le plan sportif, l'équipe de l'Armée populaire du Vietnam a remporté la finale face à la sélection de la Police de Hô Chi Minh-Ville, s'adjugeant ainsi le trophée de champion. Par cette victoire, la sélection militaire vietnamienne conserve son titre, après son précédent sacre lors de l'édition 2023.

Derrière les deux finalistes, les sélections du Myanmar et de Singapour se sont partagé la troisième place, tandis que les sélections du Cambodge et du Laos ont reçu des prix d'encouragement. Parallèlement aux classements collectifs, le comité d'organisation a également honoré les talents individuels en décernant les prix du meilleur attaquant, du meilleur libéro, du meilleur passeur ainsi que celui du meilleur arbitre de la compétition.

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La finale entre la sélection de volley-ball de l'Armée populaire du Vietnam et la sélection de la Police de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Dans son allocution, le lieutenant-général Nguyen Ba Luc, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam et chef du comité d’organisation, a souligné que grâce aux efforts et à la détermination des six sélections, ce tournoi a été couronné de succès, atteignant pleinement ses objectifs. Cette réussite témoigne de la qualité de l'entraînement et du haut niveau de compétition des athlètes militaires de l'ASEAN.

Il a salué l’esprit sportif amical et les succès des délégations, tout en exprimant sa gratitude envers les efforts et la coordination étroite entre les ministères de la Défense et de la Sécurité publique, ainsi que les autorités de la ville de Hanoï, qui ont assuré le bon déroulement et la sécurité des épreuves.

Selon le chef d'état-major adjoint Nguyen Ba Luc, le tournoi a contribué à renforcer la solidarité, l’amitié, la coopération et la compréhension mutuelle entre les délégations participantes. Il a également offert aux forces armées des pays de l’ASEAN une occasion privilégiée d’échanger, de promouvoir la coopération et de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et du développement commun dans la région comme dans le monde. -VNA

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