Le Vietnam œuvre à lever les obstacles au commerce de riz avec les Philippines

Manille (VNA) - Une délégation interministérielle vietnamienne, conduite par le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan, a effectué du 19 au 21 août une mission de travail aux Philippines afin d’échanger sur les difficultés récentes dans le commerce du riz entre les deux pays, notamment l’enquête en matière de sauvegardes visant les importations de riz lancée par les Philippines.

La délégation réunissait des représentants des ministères de l’Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et de l'Environement, des Affaires étrangères, ainsi que de l’ambassade du Vietnam aux Philippines, du Bureau commercial du Vietnam à Manille et de l’Association vietnamienne des vivres (VFA).

Au cours des séries d'entretiens menées avec le ministère philippin du Commerce et de l'Industrie (DTI), la Commission des tarifs douaniers (TC) et le ministère de l'Agriculture (DA), les échanges ont porté sur la procédure de sauvegarde, la levée des obstacles commerciaux et la dynamisation de la coopération bilatérale.

Le DTI a souligné l’importance du Partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et les Philippines ainsi que le rôle du commerce du riz dans leurs relations économiques. Il a salué le Vietnam en tant que fournisseur stable et fiable, contribuant à la sécurité alimentaire et à la stabilisation du marché philippin.

Les deux parties sont convenues de poursuivre la mise en œuvre efficace du mémorandum d’entente sur la coopération dans le commerce du riz, de maintenir des chaînes d’approvisionnement stables et de concilier les intérêts des producteurs, des entreprises et des consommateurs des deux pays. Concernant l’enquête en matière de sauvegardes, le DTI a indiqué que la TC menait la procédure de manière indépendante, selon un mécanisme quasi judiciaire, et que les autorités compétentes veilleraient à ce que l’enquête soit conduite de façon objective et transparente, conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA).

Lors de son entretien avec la TC, la partie vietnamienne a présenté ses observations et demandé que l’enquête soit examinée dans le contexte global du marché philippin, en tenant compte notamment de la politique d’importation du riz, du rôle du riz importé dans la garantie de l’approvisionnement, la stabilité des prix et la sécurité alimentaire, ainsi que des effets sur les entreprises et les consommateurs philippins.

Les représentants de la TC ont salué la coopération et la participation active du gouvernement vietnamien, de la VFA et des entreprises du secteur, saluant le mémoire de 20 pages soumis par la partie vietnamienne qui pointe plusieurs incohérences dans les conclusions préliminaires. La partie philippine a assuré que l'ensemble des éléments transmis serait rigoureusement analysé avant la remise des recommandations finales, tout en invitant les acteurs vietnamiens à prendre part à l'audience publique prévue en septembre 2026.

Lors de la réunion avec le ministère philippin de l’Agriculture, les deux parties ont principalement échangé sur la mise en œuvre du mémorandum d’entente sur la coopération dans le commerce du riz, les mesures visant à faciliter les échanges de riz entre les deux pays, ainsi que les orientations de coopération pour la période à venir.

Bien que les Philippines mettent en œuvre une politique de diversification de leurs sources d’approvisionnement en riz importé, la partie philippine a affirmé que le Vietnam demeurait à ce jour l’un de leurs fournisseurs de riz stables et que le riz vietnamien continuait d’être apprécié des importateurs et des consommateurs philippins pour sa qualité constante et son adéquation avec les préférences des consommateurs locaux.

Les deux parties ont principalement discuté des difficultés liées à la délivrance des certificats SPS-IC. Le Vietnam a signalé que certains contrats d’exportation étaient retardés en raison de la longueur des procédures. Elles sont convenues de renforcer la coordination technique, en confiant à la VFA et à l'Association des importateurs de riz des Philippines (PRIA) le soin d’échanger les listes de dossiers et de les examiner au cas par cas, afin de faciliter les échanges et d’éviter toute rupture d’approvisionnement.

Le Vietnam a également proposé d’étudier un cadre de coopération sur le commerce du riz doté d’un niveau juridique plus élevé que l’actuel mémorandum, afin de garantir des échanges stables et durables. Les Philippines ont pris note de cette proposition.

Le 21 août, la VFA et la PRIA ont par ailleurs échangé sur l’évolution du marché, les besoins d’importation et les difficultés rencontrées par les entreprises. Les deux parties ont convenu de renforcer le partage d’informations et de soutenir les relations commerciales, contribuant ainsi à un commerce du riz stable, durable et mutuellement bénéfique entre le Vietnam et les Philippines. -VNA