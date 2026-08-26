Lam Dong renforce ses mesures contre la pêche INN

Lam Dong (VNA) - Le Trong Yen, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Lam Dong, a indiqué que les autorités provinciales avaient demandé aux organismes concernés de déployer un plan d’action avec la plus grande détermination.

Les dix missions prioritaires portent notamment sur le contrôle des navires de pêche ne remplissant pas les conditions d’exploitation, le contrôle des entrées et sorties des ports, la mise à jour des données des sorties en mer sur le système eCDT, la gestion de la traçabilité des produits par les entreprises, le suivi et la mise à jour des données du système de surveillance des navires (VMS), ainsi que le traitement, dans un délai de 60 jours, des navires ayant enfreint les règles relatives au VMS. Elles comprennent également la prévention et le traitement des cas de navires arrêtés par les autorités étrangères, l’établissement de rapports hebdomadaires, le contrôle et le suivi de l’avancement des missions et l’élaboration de plans d’action spécifiques.

Les autorités provinciales demandent également de prévenir et de mettre totalement fin aux violations commises par les navires de pêche de la province dans les eaux étrangères. Les autorités doivent établir des dossiers pour vérifier, enquêter et traiter les infractions, tout en clarifiant les responsabilités des propriétaires des navires, des capitaines ainsi que des organisations et personnes concernées.

Un contrôle strict doit être exercé sur les mouvements des navires à l’entrée et à la sortie des ports afin d’empêcher dès le départ toute embarcation présentant des signes d’infraction, avec une attention particulière portée au contrôle des travailleurs à bord avant chaque sortie en mer. Les organismes concernés doivent également coopérer avec les forces des gardes-frontières des provinces et les forces chargées de faire respecter la loi en mer afin de contrôler et de traiter les navires de Lam Dong opérant hors de la province, notamment dans les zones maritimes limitrophes, pour détecter et empêcher rapidement toute activité de pêche illégale dans les eaux étrangères.

Selon un rapport du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, les 8 177 navires de pêche de la province ont tous été enregistrés et actualisés dans la base de données nationale des pêches VNFishbase, soit un taux de 100 %. Parmi eux, 3 397 des 3 868 navires d’une longueur d’au moins 12 mètres disposent encore d’un certificat d’immatriculation valide, soit 87,82 %. Pour les navires d’au moins six mètres, 7 462 sur 8 177 disposent d’une licence de pêche encore valide, soit 91,25 %. Pour les navires d’au moins 15 mètres, 1 733 sur 1 902 disposent encore d’un certificat de sécurité sanitaire valide, soit 91,11 %. Par ailleurs, 1 891 des 1 902 navires d’au moins 15 mètres sont équipés de VMS, soit 99,42 %.

Selon les résultats du recensement, 953 navires de pêche ne remplissent pas les conditions d’exploitation. Parmi eux, 388 sont concernés par des achats à l’intérieur ou à l’extérieur de la province sans informations permettant d’en déterminer la situation, ou ont coulé ou ne sont plus présents dans les faits.

La province met en œuvre avec détermination des mesures visant à remédier intégralement aux insuffisances persistantes dans la lutte contre la pêche INN. Elle entend ainsi contribuer aux efforts nationaux pour obtenir la levée de l'"avertissement au carton jaune" de la Commission européenne et s’oriente vers le développement d’un secteur de la pêche transparent, responsable et durable. -VNA

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