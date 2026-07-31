Économie

La province de Lâm Dông s’en tient aux recommandations de la CE sur la pêche INN

La province de Lâm Dông met tout en œuvre pour se joindre aux efforts du Vietnam visant à obtenir la levée rapide de l’avertissement («carton jaune») de la Commission européenne (CE) au sujet des pratiques de pêche.

Des délégués s’expriment sur la mise en œuvre de solutions clés pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée lors de la réunion du Comité directeur provincial de lutte contre la pêche INN, à Lâm Dông, le 31 juillet. Photo : VNA
Des délégués s’expriment sur la mise en œuvre de solutions clés pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée lors de la réunion du Comité directeur provincial de lutte contre la pêche INN, à Lâm Dông, le 31 juillet. Photo : VNA

Lâm Dông (VNA) – La province de Lâm Dông accélère la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), considérant cette question comme une tâche politique majeure pour soutenir les efforts du Vietnam en vue de la levée de l’avertissement («carton jaune») de la Commission européenne (CE) et de la construction d’une pêche durable et responsable.

Lors d’une réunion du Comité directeur provincial de lutte contre la pêche INN le 31 juillet, Nguyên Van Chiên, directeur adjoint du Département provincial de l’agriculture et de l’environnement et chef adjoint du comité, a examiné les progrès accomplis et a défini les principales mesures à prendre pour répondre aux recommandations restantes de la CE d’ici le 30 septembre.

Il a déclaré que la province avait intensifié la mise en œuvre des recommandations de la CE et des directives du gouvernement et du Premier ministre en renforçant la gestion de la flotte, en intensifiant la surveillance des activités de pêche, en améliorant la traçabilité des produits de la pêche et en appliquant des sanctions plus sévères en cas d’infraction.

La province de Lâm Dông a mené à bien 14 des 16 tâches qui lui avaient été confiées par le Premier ministre, conformément aux directives et documents s’y rapportant, soit 87,5% du total. Les deux tâches restantes progressent comme prévu, dans les délais impartis.

La gestion de la flotte de pêche s’est également améliorée. La province a immatriculé l’ensemble de ses 8 176 navires de pêche et mis à jour intégralement leurs données dans la base de données nationale des pêches, atteignant ainsi un taux de 100%.

Le taux d’installation de systèmes de surveillance des navires de pêche sur les navires de 15 mètres et plus s’élève à 99,42%, tandis que 91,3% d’entre eux détiennent des permis de pêche valides et plus de 91,4% possèdent des certificats de sécurité alimentaire valides.

vnanet-localites-cotieres-de-lam-dong.jpg
Les localités côtières de Lâm Dông développent des modèles d'autogestion associant directement les pêcheurs à la lutte contre la pêche INN, afin de renforcer le respect de la réglementation et de promouvoir une pêche durable. Photo : VNA

Entre janvier et juillet, les ports de pêche ont enregistré 22.446 entrées et 23.569 sorties, presque tous via le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT).

Cependant, 954 navires, soit 11,65% de la flotte, demeurent inaptes à la pêche, principalement en raison de certificats d’inspection, de permis de pêche ou de certificats de sécurité alimentaire périmés.

Lê Thê Phuong, vice-président du Comité populaire du quartier de Phu Thuy, a fait savoir que la gestion de ces navires demeure complexe car nombre d’entre eux ont changé de mains sans que les formalités de transfert de propriété soient accomplies, tandis que d’autres ont été mis hors service, coulés ou démantelés, ce qui rend la vérification difficile.

Le responsable a averti que les données incomplètes concernant les navires compromettent non seulement la gestion de la flotte, mais augmentent également le risque d’infractions à la réglementation de la pêche maritime.

Le Comité de pilotage provincial a chargé les ministères, les agences et les autorités locales de mettre en œuvre un ensemble de mesures coordonnées d’ici le 30 septembre afin d’appliquer pleinement les recommandations de la CE en matière de lutte contre la pêche INN.

Parmi les priorités figurent la prévention de l’intrusion des navires de pêche dans les eaux territoriales étrangères, le renforcement des inspections et l’application de sanctions plus sévères pour les infractions de pêche INN.

Nguyên Van Chiên a appelé à un suivi plus rigoureux des navires à haut risque, à une gestion plus stricte des navires non autorisés, à la mise à jour des bases de données sur la pêche et à l’interdiction d’accoster pour les navires ne répondant pas aux exigences opérationnelles.

Les postes de garde-frontières ont reçu pour instruction de veiller à ce que tous les navires entrant et sortant des ports soient enregistrés via le système eCDT, tandis que les autorités portuaires poursuivront des inspections strictes et surveilleront les débarquements de produits de la pêche.

Les agences compétentes intensifieront également les patrouilles conjointes, les inspections et le traitement des infractions afin d’aider le Vietnam à obtenir rapidement la levée de l’avertissement (« carton jaune ») de la CE. - VNA

source
#pêche INN #lutte contre la pêche illicite #produits de la pêche
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Photo d'illustration: VNA

Semi-conducteurs : la feuille de route d'un expert français pour le Vietnam

Le Vietnam devra passer d'une phase de définition de vision à une organisation rigoureuse de l'exécution, en identifiant des ressources précises, en construisant des fondements techniques et en créant des passerelles concrètes entre entreprises, instituts de recherche et centres de formation.

La conférence de presse mensuelle du ministère des Sciences et des Technologies. Photo: VietnamPlus

Transformation numérique : un nouveau cadre pour accélérer la transition

L’entrée en vigueur de la Loi sur la transformation numérique, accompagnée de nouveaux textes réglementaires, stratégies et normes nationales, marque une étape décisive dans le développement de la transformation numérique au Vietnam. Les autorités entendent désormais lever les principaux obstacles afin d’accélérer la construction d’un gouvernement, d’une économie et d’une société numériques.

Les exportations de homards devraient entrer dans le club des produits à un milliard de dollars cette année. Photo: VNA

De nouveaux produits agricoles à un milliard de dollars d’exportations émergent

Les exportations agricoles du Vietnam ont atteint 36 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 6% sur un an. Bien que la croissance globale soit restée inférieure à l’objectif gouvernemental à deux chiffres, plusieurs produits ont enregistré de solides performances et présentent un potentiel d’exportation important.

Le Dr Nguyên Minh Triêt à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW). Photo diffusée par la VNA

Investir dans les compétences clés pour élever l’industrie des semi-conducteurs

L’objectif ultime du Vietnam ne devrait pas se limiter à une simple présence dans l’industrie des semi-conducteurs, mais à la maîtrise progressive des segments à forte valeur ajoutée et à forte intensité de connaissances de la chaîne de valeur, afin de devenir un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, reçoit le 30 juillet à Hanoï, une délégation de Central Retail Vietnam conduite par son directeur général, Olivier Bernard R. Langlet. Photo: VNA

Hanoï encourage Central Retail Vietnam à poursuivre ses investissements dans les réseaux de distribution modernes

Les autorités de Hanoï ont salué la stratégie d’investissement à long terme de Central Retail Vietnam et exprimé leur souhait de voir le groupe poursuivre l’expansion de son réseau de distribution moderne dans la capitale, contribuant ainsi à la croissance économique locale, à la valorisation des produits vietnamiens et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Chaîne de production d'emballages de la Société par actions de Production et d'Import-Export d'Emballages Thang Long, répondant aux exigences de nombreux clients nationaux et internationaux. Photo: VNA

M&A au Vietnam : Les flux de capitaux ciblent les infrastructures IA et les entreprises de qualité

Le marché vietnamien des fusions-acquisitions (M&A) entre dans une phase plus sélective, marquée par l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises solides, les infrastructures liées à l’intelligence artificielle (IA) et les projets créateurs de valeur à long terme. La progression des investissements étrangers et les politiques de soutien du gouvernement devraient renforcer cette dynamique.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu et les délégués lors de la cérémonie de lancement de la zone de libre-échange de Hai Phong, à Hai Phong, le 30 juillet. Photo : VNA

La Zone économique spécialisée et la Zone de libre-échange de Hai Phong font leurs débuts

Si elles sont bien organisées, ces institutions vont créer une nouvelle voie de développement pour Hai Phong, reliant la région ouest à la mer, de la production au commerce international, de l’attraction des capitaux à la réception des technologies, renforçant ainsi les capacités des entreprises vietnamiennes ; faisant d’elle un pôle de croissance stratégique pour la région du delta du fleuve Rouge, la région côtière du Nord et l’ensemble du pays.

Lors de la cérémonie d'inauguration. Photo : VNA

Vietravel Airlines ouvre une liaison directe Hô Chi Minh-Ville-Shenzhen

Vietravel Airlines ouvrira, à partir du 15 août, une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Shenzhen (Chine), afin de répondre à la demande croissante de déplacements entre les deux pays et de renforcer la connectivité entre le Vietnam et la région chinoise de la Grande Baie.

Deux touristes se font photographier avec des durians lors d'un événement vietnamien promouvant ce fruit savoureux. Photo: VNA

L’Inde ouvre son marché aux durians frais vietnamiens

L’Inde a ajouté le Vietnam à la liste des pays autorisés à exporter des durians frais, scientifiquement connus sous le nom de Durio zibethinus, destinés au marché indien. Elle n’exige pas de déclaration phytosanitaire supplémentaire sur le certificat phytosanitaire et ne stipule pas de conditions d’importation particulières pour cet article.

Des consommateurs canadiens explorent des produits à base de café vietnamien. Photo: VNA

Lucky Supermarket, vitrine des produits vietnamiens au Canada

Lucky exploite aujourd'hui neuf supermarchés à Edmonton, Calgary, Winnipeg et Surrey, dont la superficie varie de 2 300 à 5 000 m². Derrière ce réseau de distribution se trouve le groupe Dong Phuong, chargé de l'importation, de la logistique et de la distribution en gros pour de nombreux autres réseaux de distribution au Canada.