L'EVFTA dynamise l'expansion des marchandises vietnamiennes sur le marché européen

Hanoï (VNA) - Après près de six ans de mise en œuvre, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) s'affirme comme un levier majeur des exportations vietnamiennes vers le marché européen. Au-delà des avantages tarifaires, il permet aux entreprises d'améliorer leur compétitivité, de s'intégrer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement mondiales et de renforcer leur position sur un marché particulièrement exigeant. Toutefois, avec l'élargissement du réseau d'accords commerciaux conclus par l'Union européenne avec d'autres partenaires, cet avantage comparatif demeure limité dans le temps et doit être pleinement valorisé.

Selon Tran Ngoc Quan, conseiller commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l'Union européenne, le Vietnam bénéficie d'une avance de trois à cinq ans par rapport aux pays n'ayant pas conclu d'accord similaire avec l'Union européenne. Cette période constitue une opportunité clé pour étendre les réseaux de distribution, établir des liens avec les importateurs et stabiliser la présence des produits vietnamiens avant l'achèvement d'accords entre l'Union européenne et d'autres nations comme l'Inde ou l'Indonésie.​

Les statistiques illustrent l'impact positif de l'EVFTA sur les échanges commerciaux. En 2025, le commerce bilatéral a dépassé 73,8 milliards de dollars, dont plus de 56 milliards d'exportations vietnamiennes. Au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes vers l'Union européenne ont atteint 25,78 milliards de dollars, en hausse de 13,3 % sur un an, générant le plus important excédent commercial du Vietnam avec l'un de ses marchés d'exportation.​

La croissance concerne à la fois l'industrie transformatrice et les produits agricoles, forestiers et aquatiques tels que le café, les fruits et légumes, les noix de cajou et les produits de la mer. Selon Nguyen Hoai Nam, secrétaire général de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam, le secteur aquatique maintient les exportations vers l'Union européenne entre 1,1 et 1,3 milliard de dollars par an, malgré les contraintes réglementaires et la concurrence.​

Parallèlement, le marché européen renforce progressivement ses exigences avec l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations portant notamment sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), la lutte contre la déforestation, l'économie circulaire et le passeport numérique des produits.​

Le taux d'utilisation des certificats d'origine préférentiels dans le cadre de l'EVFTA a atteint environ 34,6 % en 2025. Photo: VNA

Nguyen Thi Hoang Thuy, cheffe du Bureau commercial du Vietnam en Suède et en Europe du Nord, indique que la compétitivité repose désormais sur la gestion des données, le contrôle des chaînes d'approvisionnement et la durabilité des produits.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le taux d'utilisation des certificats d'origine préférentiels dans le cadre de l'EVFTA a atteint environ 34,6 % en 2025. Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l'import-export, rappelle que le respect des règles d'origine demeure indispensable pour bénéficier des préférences tarifaires. Il recommande aux entreprises de réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement, d'accroître la part des matières premières locales et de recourir, lorsque cela est nécessaire, aux mécanismes prévus par les accords de libre-échange.

Afin de maintenir les effets positifs de l’EVFTA dans les années à venir, les entreprises sont encouragées à dépasser le simple objectif des avantages tarifaires pour investir dans les technologies, la transition écologique, la gestion des données, la traçabilité et le développement de leurs marques. Les autorités, les associations professionnelles et les bureaux commerciaux du Vietnam auprès de l’Union européenne sont également appelés à renforcer leur coopération afin d’informer rapidement les entreprises des évolutions réglementaires, de faciliter les contacts avec les importateurs et de soutenir le développement des produits vietnamiens sur le marché européen. -VNA

​