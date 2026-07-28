Économie

An Giang ambitionne de devenir un pôle économique maritime de premier plan

La province de An Giang privilégiera les investissements dans cinq secteurs stratégiques : les infrastructures stratégiques ; les industries de transformation et les énergies propres ; le commerce, les services, la logistique et l’économie frontalière ; le tourisme de haute qualité ; et l’agriculture de haute technologie, le développement écologique et l’économie circulaire.

Phu Quôc se développe en un centre de services et d’écotourisme de haute qualité, une destination touristique balnéaire et insulaire de niveau national et international. Photo : VNA
Phu Quôc se développe en un centre de services et d’écotourisme de haute qualité, une destination touristique balnéaire et insulaire de niveau national et international. Photo : VNA

An Giang (VNA) – Forte d’une vision stratégique, la province de An Giang, dans le delta du Mékong, ambitionne de devenir l’un des principaux pôles économiques maritimes du Vietnam d’ici 2030, contribuant ainsi à l’ambition maritime globale du pays.

La province dispose d’une superficie maritime de 63.290 km², de 200 km de côtes et de plus de 140 îles, dont 40 sont habitées. Parmi celles-ci figure Phu Quôc, la plus grande île du Vietnam, qui offre un potentiel exceptionnel pour le développement économique des activités maritimes.

Lê Huu Toàn, directeur du Département provincial de l’agriculture et de l’environnement, a déclaré que plus de sept ans après la mise en œuvre de la résolution n° 36-NQ/TW sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, An Giang a réalisé des progrès significatifs dans un large éventail de secteurs connexes, contribuant ainsi de manière importante au développement socio-économique de la province.

L’économie maritime représente aujourd’hui environ 80% du produit intérieur brut régional (PIBR) de la province et constitue un pilier stratégique, portée par le tourisme et les services associés, l’aquaculture et le transport. Parallèlement, les infrastructures côtières ont été constamment modernisées, renforçant ainsi la connectivité entre le continent et les îles.

La province a également mis en œuvre des mesures globales pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi à répondre à l’avertissement (« carton jaune») de la Commission européenne, tout en respectant les exigences de traçabilité et en développant les marchés d’exportation des produits aquatiques.

L’aquaculture marine locale a continué de se développer, avec six projets de grande envergure couvrant plus de 3.287 hectares et ayant attiré un investissement total enregistré de 1.120 milliards de dôngs (42,53 millions de dollars). Les exportations de produits aquatiques ont enregistré une croissance annuelle de près de 10%.

Il convient de noter que l’aéroport international de Phu Quôc devrait renforcer le rôle de la zone spéciale de Phu Quôc en tant que plaque tournante internationale du tourisme, du commerce et de la logistique, en améliorant la connectivité mondiale directe.

Le président du Comité populaire de An Giang, Hô Van Mung, a déclaré que la stratégie économique maritime de la province est axée sur le développement de zones de croissance spécialisées qui, ensemble, forment un écosystème économique maritime complet.

Dans le cadre de cette stratégie, Phu Quôc est en passe de devenir un centre international du tourisme et du commerce, et de constituer le principal moteur de croissance de la province.

Dans le même temps, Rach Gia se positionne comme le centre politique, administratif et économique de la province, avec des atouts dans l’industrie et l’économie maritime, tandis que Hà Tiên est appelée à devenir une plaque tournante majeure pour l’économie maritime, le tourisme et le commerce frontalier dans la région sud-ouest, favorisant une plus grande connectivité régionale et une intégration économique internationale accrue.

Afin de libérer tout le potentiel de son économie maritime, An Giang privilégie le développement global de ses infrastructures stratégiques. Cela comprend l’achèvement des autoroutes régionales, la modernisation des aéroports de Phu Quôc et de Rach Gia, et la construction d’un nouvel aéroport dans la zone spéciale de Thô Châu. L’autoroute Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang devrait devenir un axe de transport essentiel, réduisant considérablement les délais d’acheminement des marchandises des zones intérieures vers les ports maritimes.

An Giang s’attache également à développer et à moderniser ses principaux ports, notamment le port international de Phu Quôc, le port de Hon Chông et le futur port en eau profonde de Nam Du, avec pour objectif la création de ports modernes et polyvalents dédiés à la logistique, au commerce international et au tourisme maritime.

Hô Van Mung a indiqué que, conformément au plan directeur provincial 2021-2030, assorti d’une vision à l’horizon 2050, An Giang privilégiera les investissements dans cinq secteurs stratégiques : les infrastructures stratégiques ; les industries de transformation et les énergies propres ; le commerce, les services, la logistique et l’économie frontalière ; le tourisme de qualité ; et l’agriculture de pointe, le développement écologique et l’économie circulaire.

Ces secteurs offrent un potentiel de croissance substantiel et de fortes retombées, tout en s’alignant sur les objectifs de développement durable de la province, en particulier ceux liés à l’économie maritime. – VNA

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