Économie

VSIP va construire son premier parc industriel à Dà Nang

Le parc industriel de Diên Tiên sera conçu pour attirer les investissements dans les industries de haute technologie, l’assemblage automobile, les industries de soutien, le génie mécanique et la production d’énergie.

Un parc industriel à Dà Nang. La ville a approuvé une proposition d’investissement de VSIP pour le développement du parc industriel de Diên Tiên . Photo : Portail de Dà Nang
Un parc industriel à Dà Nang. La ville a approuvé une proposition d’investissement de VSIP pour le développement du parc industriel de Diên Tiên . Photo : Portail de Dà Nang

Hanoi (VNA) – La ville de Dà Nang (Centre) a approuvé une politique d’investissement de la Vietnam–Singapore Industrial Park (VSIP) joint venture pour développer les infrastructures du parc industriel de Diên Tiên dans le quartier de Diên Bàn Bac, pour un investissement total de plus de 3.700 milliards de dôngs (plus de 140 millions de dollars américains).

L’Autorité de la zone économique spéciale de Dà Nang (DSEZA) a annoncé que le projet avait été approuvé en seulement 57 jours après le dépôt de la proposition par l’investisseur. La construction se déroulera du quatrième trimestre 2026 au deuxième trimestre 2028 sur un site de 249,8 hectares.

Selon la DSEZA, le parc industriel de Diên Tiên sera conçu pour attirer les investissements dans les industries de haute technologie, l’assemblage automobile, les industries de soutien, le génie mécanique et la production d’énergie.

VSIP a également reçu des certificats d’enregistrement d’investissement pour développer cinq nouveaux parcs industriels à Hai Phong, Nghê An, Huê, Hà Nam et Hô Chi Minh-Ville.

Coentreprise entre Becamex IDC et Sembcorp de Singapour, VSIP a développé son premier parc industriel dans l’ancienne province de Binh Duong en 1996. Depuis, elle a étendu son réseau à 26 parcs industriels, zones urbaines et zones de services couvrant un total de 14.300 ha, avec un investissement cumulé estimé à plus de 23 milliards de dollars américains.

La DSEZA a également annoncé avoir attiré trois investisseurs dans quatre secteurs fonctionnels de la zone franche de Dà Nang, pour un investissement total dépassant 600 millions de dollars américains. Elle prévoit de poursuivre ses efforts de prospection pour les trois secteurs fonctionnels restants tout au long de l’année 2026.

Par ailleurs, la Société par action d’investissement Sai Gon-Dà Nang a signé un protocole d’accord avec le groupe singapourien YCH Group Pte Ltd pour développer la deuxième zone fonctionnelle de la zone franche de Dà Nang 2 (FTZ2), également connue sous le nom de zone franche Eagle. – VNA

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