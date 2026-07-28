Économie

Le Vietnam renforce la protection de la propriété intellectuelle pour préserver ses exportations

Face au durcissement des exigences sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, le Vietnam intensifie les contrôles visant à prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans les chaînes de production et d’exportation. Les autorités entendent protéger la réputation des entreprises vietnamiennes, maintenir l’accès aux marchés extérieurs et renforcer la compétitivité des exportations nationales.

Nguyễn Thanh Bình
Au cours des six premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de chaussures ont rapporté près de 12 milliards de dollars. Photo: VNA
Au cours des six premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de chaussures ont rapporté près de 12 milliards de dollars. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam multiplie les mesures visant à renforcer la protection de la propriété intellectuelle dans les activités de production, de commerce et d'exportation, avec une attention particulière accordée aux chaînes d'approvisionnement destinées au marché américain. Cette stratégie vise à préserver la crédibilité des entreprises vietnamiennes, à répondre aux exigences croissantes des partenaires commerciaux et à réduire les risques de mesures restrictives susceptibles d'affecter les exportations.

Les autorités vietnamiennes ont récemment démantelé une importante affaire de contrefaçon grâce à des informations transmises par le Service des enquêtes de sécurité intérieure des États-Unis (HSI). En coordination avec l'Agence de gestion et de développement du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi qu'avec le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies du ministère de la Sécurité publique, les enquêteurs ont découvert une usine produisant près de 50.000 paires de chaussures soupçonnées de porter illégalement les marques Nike, Nike Air et Air Jordan, destinées à l'exportation vers les États-Unis.

Cette affaire figure parmi les plus importantes violations des droits de propriété intellectuelle découvertes ces dernières années. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle impliquerait des organisations et des entreprises établies aux États-Unis, en Chine et au Vietnam. Les autorités soulignent notamment l’utilisation présumée de contrats de sous-traitance internationale et de documents falsifiés présentés comme authentiques afin d’introduire des produits contrefaits dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon les autorités, l'entreprise incriminée, basée à Hô Chi Minh-Ville, avait déjà expédié avec succès 11 conteneurs de chaussures contrefaites vers le marché américain depuis le début de l'année 2026, pour une valeur déclarée de plus de 25,46 milliards de dongs (environ un million de dollars).

Les autorités estiment que si cette affaire n’avait pas été détectée à temps, elle aurait gravement porté atteinte à la réputation des fournisseurs vietnamiens. Le Vietnam figure aujourd’hui parmi les principaux exportateurs mondiaux de chaussures vers le marché américain, où les atteintes répétées à la propriété intellectuelle pourraient entraîner un renforcement des contrôles, des enquêtes commerciales et une dégradation de l’image des entreprises vietnamiennes auprès des grandes marques internationales.

Lors d’une récente rencontre aux États-Unis avec le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, le président-directeur général de la Fédération américaine des distributeurs et détaillants de chaussures (FDRA), Matt Priest, a qualifié le Vietnam de partenaire stratégique et de fournisseur essentiel pour le marché américain.

Dans ce contexte, le renforcement des barrières liées à la propriété intellectuelle constitue désormais une priorité des autorités vietnamiennes. Cette politique répond également aux enjeux commerciaux avec les États-Unis. En mai dernier, Washington a ouvert une enquête au titre de la section 301 du Trade Act de 1974 portant notamment sur la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle au Vietnam. La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) a appelé les entreprises à suivre attentivement cette procédure, qui pourrait déboucher sur des mesures commerciales défavorables, y compris des droits de douane supplémentaires.

Parallèlement, les services douaniers signalent que les tentatives de transport de marchandises contrefaites ou portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle restent fréquentes aux frontières. Face à cette situation, les autorités ont renforcé leur coopération avec les entreprises technologiques, les plateformes numériques et les fournisseurs de services transfrontaliers afin d’identifier et de supprimer les contenus et activités illicites.

Les résultats de cette politique commencent à se concrétiser. En 2025, les forces de contrôle ont traité plusieurs milliers d’affaires liées à la violation des droits de propriété intellectuelle. Les services de gestion du marché ont sanctionné 3.306 infractions dans les circuits commerciaux traditionnels et 599 autres sur les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux. Plus de 1.200 sites internet soupçonnés de porter atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins ont également été bloqués ou supprimés.

Ces efforts sont reconnus au niveau international. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Vietnam occupait en 2025 la 44e place sur 139 économies dans l’Indice mondial de l’innovation, confirmant sa position parmi les pays les plus performants de l’ASEAN en matière d’innovation et de protection de la propriété intellectuelle.

Dans un contexte marqué par la montée du protectionnisme commercial, le durcissement des normes techniques, les tensions géopolitiques et l’augmentation des coûts logistiques, les autorités estiment que le respect des règles de propriété intellectuelle devient un facteur déterminant de la compétitivité. Elles encouragent les entreprises exportatrices, en particulier vers les États-Unis, à renforcer la transparence, la numérisation des dossiers et la traçabilité tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement, afin de consolider durablement leur présence sur le principal marché d’exportation du Vietnam. -VNA

Nguyễn Thanh Bình
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