Économie

Le Vietnam renforce la gouvernance maritime intégrée pour libérer le potentiel de l’économie bleue

Dans la mission visant à faire du Vietnam un pays puissant par la mer et prospère grâce à la mer dans la nouvelle ère, la mer n’est plus considérée uniquement comme un espace d’exploitation des ressources naturelles ou de développement de certains secteurs économiques isolés. Elle est désormais définie comme un espace stratégique de développement national, où convergent les intérêts en matière de développement, de défense, de sécurité, de science – technologie et d’intégration internationale.

Ferme marine de haute technologie du groupe STP à Van Don, province de Quang Ninh. Photo : nhandan.vn
Ferme marine de haute technologie du groupe STP à Van Don, province de Quang Ninh. Photo : nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Le Vietnam adopte une nouvelle vision du développement qui positionne la mer comme un espace stratégique de développement national, et non plus comme une simple source de ressources naturelles. Cette gouvernance maritime intégrée devrait libérer le potentiel de l'économie bleue du pays tout en renforçant la défense nationale, la sécurité, la science et la technologie, ainsi que l'intégration internationale.

Cette orientation implique une profonde évolution vers un modèle de gouvernance maritime moderne, unifié et intégré, afin de mettre fin au morcellement et au cloisonnement entre les secteurs ainsi qu'entre les collectivités côtières. La mer doit être considérée comme un espace stratégique de développement, capable de relier les corridors économiques nationaux et internationaux et de créer de nouveaux moteurs de croissance pour le pays.

Un développement vers la mer

Bordée sur trois côtés par la mer, la province de Ca Mau, la plus méridionale du pays, poursuit une stratégie visant à développer une économie maritime complète, moderne et durable afin de devenir l'un des principaux centres économiques maritimes du delta du Mékong.

Le directeur adjoint du département provincial de l'Agriculture et de l'Environnement, Pham Van Muoi, a déclaré que Ca Mau possède plus de 300 km de côtes, environ 120 000 km² de zones de pêche et d'abondantes ressources marines, offrant des conditions favorables à la pêche, aux énergies renouvelables, aux ports maritimes et au tourisme maritime.

La pêche demeure le pilier de l'économie provinciale. Entre 2021 et 2025, la production de produits de la pêche transformés a dépassé 1,49 million de tonnes, générant plus de 10,4 milliards de dollars de recettes d'exportation. Avec plus de 435 000 hectares d'élevages de crevettes, Ca Mau est également la première région productrice de crevettes du Vietnam.

La province vise une croissance annuelle du produit intérieur brut régional (PIBR) d'au moins 10 % entre 2026 et 2030, les industries maritimes contribuant à hauteur de 40 à 45 % aux recettes budgétaires. D'ici 2045, elle ambitionne de devenir une économie maritime moderne, verte et durable.

Parallèlement, Quang Ninh restructure son économie maritime en mettant davantage l'accent sur la protection de l'environnement et l'aquaculture industrielle.

Dans le cadre de son plan directeur 2021-2030, cette province du nord consacrera plus de 45 000 hectares à l'aquaculture, avec pour objectif que celle-ci représente plus de 75 % de la production totale d'ici 2030, avec une croissance annuelle de 8 à 10 %.

Fin juin 2026, la province de Quang Ninh avait attribué plus de 5 200 hectares de surface maritime à 57 organisations et plus de 800 particuliers pour l'aquaculture, contribuant ainsi à améliorer l'accès au financement bancaire et à attirer les investissements dans l'élevage marin moderne.

Cependant, plus de 50 demandes d'attribution de zones maritimes restent en suspens en raison d'obstacles juridiques liés aux procédures d'approbation des investissements, soulignant la nécessité de poursuivre la réforme institutionnelle.


Accélérer la réforme institutionnelle

Le vice-secrétaire général et chef du département des affaires juridiques de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), Dau Anh Tuan, a déclaré que les blocages institutionnels demeurent un frein majeur malgré les 3 260 km de côtes du Vietnam et ses atouts maritimes considérables.

Il a ajouté que les investisseurs dans l'éolien offshore, l'aquaculture de pointe, le tourisme marin et l'aménagement du littoral rencontrent toujours des difficultés car les droits de propriété sur les zones maritimes ne sont pas encore clairement établis. Sans droits cessibles ou hypothéquables, les entreprises peinent à accéder à des financements à long terme.

Le vice-secrétaire général de l'Association vietnamienne de l'aquaculture, Bui Tuan Anh, a plaidé pour une planification coordonnée des infrastructures, une simplification des procédures d'attribution à long terme des zones maritimes, ainsi que pour la mise en place de mécanismes d'assurance et de financement afin de soutenir le secteur de l'aquaculture.

Le directeur de l'Agence vietnamienne des mers et des îles, Nguyen Quoc Toan, a annoncé que le gouvernement avait approuvé les propositions de politique générale relatives au projet de loi révisé sur les ressources marines et insulaires et l'environnement (Résolution n° 182/NQ-CP). Ce projet de loi introduit des mesures incitatives spécifiques pour promouvoir le développement durable de l'économie maritime et établir un cadre juridique plus solide pour exploiter le potentiel du milieu marin.

Un environnement juridique transparent et stable, assorti d'incitations attractives, devrait susciter une nouvelle vague d'investissements et contribuer à faire de l'économie maritime un moteur essentiel de la croissance économique à deux chiffres attendue du Vietnam.

Huit ans après l'adoption de la Résolution n° 36-NQ/TW relative à la stratégie de développement durable de l'économie maritime vietnamienne à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, le Vietnam a renforcé la sensibilisation du public, amélioré les cadres institutionnels, développé les industries maritimes, amélioré la qualité de vie des populations côtières et insulaires et renforcé la protection de sa souveraineté maritime et de sa sécurité nationale.

Cependant, les experts estiment que l'économie maritime n'a pas encore pleinement exploité son potentiel. Dans le cadre de la nouvelle vision stratégique du pays, la mer est redéfinie comme un espace de développement stratégique intégrant croissance économique, défense nationale, innovation scientifique et intégration internationale, jetant ainsi les bases d'un développement durable à long terme pour le Vietnam. - VNA

#biển đảo Việt Nam #BĐVN #économie bleue
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