Économie

Le Vietnam sollicite un soutien accru de l’OMC et du WEF pour accompagner les ambitions de son développement

En déplacement en Suisse, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang a appelé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Forum économique mondial (WEF) à renforcer leur accompagnement du Vietnam dans son intégration économique internationale, la modernisation de son économie et la mise en œuvre de ses grands objectifs de développement à l’horizon 2045.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (gauche) et la directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Jennifer DJ Nordquist. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (gauche) et la directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Jennifer DJ Nordquist. Photo: VNA

Genève (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en Suisse, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a rencontré le 27 juillet avec la directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Jennifer DJ Nordquist, le coprésident du Conseil d’administration du Forum économique mondial (WEF), Andre Hoffmann. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les deux organisations afin d’accompagner les priorités de développement et d’intégration économique du pays.

Lors de sa rencontre avec la responsable de l’OMC, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a réaffirmé l’attachement du Vietnam à un système commercial multilatéral ouvert, transparent, équitable, inclusif et fondé sur des règles, dans lequel l’OMC conserve un rôle central. Il a souligné que le Vietnam demeurait un membre actif de l’organisation, notamment à travers la ratification de la première phase de l’Accord sur les subventions à la pêche, les négociations relatives à l’Accord sur les technologies de l’information élargi (ITA2) ainsi que la préparation de son prochain examen périodique des politiques commerciales, prévu fin 2026.

Face aux défis actuels, le vice-Premier ministre a appelé l'OMC à poursuivre sa réforme afin d'adapter ses règles aux nouvelles évolutions du commerce mondial, tout en tenant compte des niveaux
de développement et des capacités de mise en œuvre des pays en développement, à rétablir rapidement son mécanisme de règlement des différends et à élargir son agenda à des domaines émergents, tels que le commerce numérique, l'intelligence artificielle, la transition verte, le changement climatique et la résilience des chaînes d'approvisionnement, tout en renforçant l'appui aux pays en développement.

Présentant les orientations stratégiques du Vietnam, Nguyen Van Thang a rappelé que le pays ambitionnait de devenir, d’ici à 2045, une économie développée à revenu élevé. Dans cette perspective, Hanoï vise une croissance annuelle supérieure à 10 % sur la période 2026-2030 et au-delà. Pour y parvenir, le pays met l'accent sur les réformes institutionnelles et le développement d'un Centre financier international sous le modèle "un centre, deux emplacements" à Hô Chi Minh-Ville et Da Nang. À ce titre, il a sollicité l'assistance technique de l'OMC en matière de formation, de conseil juridique et de facilitation du commerce.

Jennifer DJ Nordquist a salué les performances économiques et sociales du Vietnam ainsi que les importantes réformes engagées pour améliorer son environnement des affaires et approfondir son intégration internationale. Elle a insisté sur l’importance de la transparence dans l’élaboration et l’application des politiques publiques et a encouragé le Vietnam à poursuivre la communication régulière de ses réformes législatives et réglementaires au Secrétariat de l’OMC.

Elle a également souligné que, malgré un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, le commerce mondial des marchandises avait progressé de 4,6 % en 2025, témoignant d’une dynamique globalement positive. Elle a confirmé que l’OMC continuerait d’accompagner le Vietnam, notamment dans l’organisation de son examen des politiques commerciales prévu en novembre prochain et dans la mise en œuvre de programmes d’assistance technique liés à l’ITA2. Elle a par ailleurs encouragé le pays à étudier une éventuelle adhésion à l’Accord sur la facilitation de l’investissement pour le développement (IFD).

Au cours de la même journée, Nguyen Van Thang a rencontré Andre Hoffmann. Il a présenté les progrès réalisés par le Vietnam en matière de réformes institutionnelles, d’amélioration du climat d’investissement et de croissance économique. Il a invité le WEF à renforcer son rôle de passerelle entre le gouvernement vietnamien et les grandes entreprises internationales.

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Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang rencontre le coprésident du Conseil d’administration du Forum économique mondial (WEF), Andre Hoffmann. Photo: VNA

S’appuyant sur les résultats déjà obtenus, notamment la création du Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR) à Hô Chi Minh-Ville et le succès du Forum économique d’automne organisé en 2025, le vice-Premier ministre a proposé l’élaboration d’un programme de coopération Vietnam-WEF pour la période 2026-2030. Celui-ci porterait sur les sciences et technologies, l'innovation et le développement d'un écosystème financier moderne. Il a également souhaité que le Forum économique d'automne organisé au Vietnam devienne un rendez-vous annuel du WEF, tout en renforçant les liens entre le Vietnam, les entreprises, les investisseurs et les institutions financières internationales, ainsi que la participation du secteur privé aux activités de l'APEC 2027.

Andre Hoffmann a salué les performances économiques du Vietnam, qu’il considère comme l’une des économies les plus dynamiques de la région. Réaffirmant le soutien du WEF, il a assuré que l’organisation continuerait à mettre le Vietnam en relation avec les principaux groupes internationaux, investisseurs et institutions financières, tout en partageant son expertise sur le développement des centres financiers internationaux, les mécanismes d’expérimentation réglementaire, les partenariats public-privé, les écosystèmes d’innovation, l’IA et la formation des ressources humaines de haut niveau.

Il s’est également déclaré convaincu du succès de l’organisation par le Vietnam de l’APEC 2027, avant d’exprimer le souhait d’accueillir les dirigeants vietnamiens à la réunion annuelle du WEF à Davos en 2027. -VNA

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