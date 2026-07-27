La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge entame sa visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) – La présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, est arrivée lundi soir à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 juillet, à l'invitation de son homologue vietnamien, Tran Thanh Man.

À son arrivée à l'aéroport international de Noi Bai, elle a été accueillie par la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Thanh, le vice-président permanent de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, Vu Hai Ha, ainsi que par l'ambassadeur du Cambodge au Vietnam, Touch Sopharath.

Selon le Dr Chheang Vannarith, secrétaire général adjoint et chef du Conseil consultatif de l'Assemblée nationale du Cambodge, cette visite ouvrira une nouvelle page dans l'histoire des relations entre les deux organes législatifs. Axée sur l'intérêt des peuples des deux pays, elle permettra de renforcer la coopération parlementaire, de consolider l'amitié entre les deux peuples et les deux pays, notamment dans le domaine législatif, ainsi que de mettre en œuvre les accords conclus par les deux partis lors de leur rencontre de haut niveau tenue à Phnom Penh en février dernier.

Le Dr Chheang Vannarith a indiqué qu'il s'agit de la deuxième visite de Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary au Vietnam, tandis que le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, s'était lui-même rendu au Cambodge en novembre 2024.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Thanh (droite) accueille la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA

Lors d'un entretien accordé au reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) au Cambodge, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, a également souligné que cette visite revêt une importance particulière pour consolider et approfondir les relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long terme" entre les deux pays.

L'ambassadeur a souligné que cette visite offrirait également aux deux parties l'occasion d'évaluer les résultats de leur coopération dans différents domaines, en particulier de la diplomatie parlementaire, afin de définir les orientations permettant de porter les relations entre le Vietnam et le Cambodge à un niveau supérieur.

Au cours de son séjour, la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge doit s'entretenir avec son homologue vietnamien, rencontrer les principaux dirigeants vietnamiens et visiter plusieurs groupes économiques ainsi que des établissements de santé. Les organes spécialisés des deux Assemblées nationales tiendront également des séances de travail destinées à renforcer leur coopération dans les années à venir. -VNA