Le dirigeant To Lam fixe les priorités de la réforme du secteur de l'inspection gouvernementale

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a présidé le 27 juillet, au siège du Comité central du Parti, une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti et les dirigeants de l'Inspection du gouvernement.

La réunion a porté sur le bilan des activités du secteur après plus d'un an de réorganisation, ainsi que sur le projet visant à renforcer la direction du Parti sur le travail d'inspection afin de répondre aux exigences actuelles de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives.

À cette occasion, To Lam a salué les efforts de l'Inspection du gouvernement et de l'ensemble du secteur pour mettre en œuvre le nouveau modèle organisationnel et accomplir une charge de travail importante malgré les difficultés. Il a souligné que les activités d'inspection avaient permis d'identifier de nombreuses insuffisances dans les mécanismes, les politiques et la gestion publique, tout en débouchant sur des propositions de révision de plusieurs règlements du Parti et textes législatifs, contribuant au perfectionnement des institutions, au renforcement de l'efficacité de l'administration publique et à la libération des ressources en faveur du développement.

Cette évolution, porteuse d'effets durables, traduit le passage d'une conception de l'inspection centrée sur la détection des irrégularités à une approche visant également à perfectionner le cadre institutionnel et à améliorer la gouvernance nationale.

Le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité d'inscrire la réforme du secteur dans le processus global de modernisation des méthodes de direction du Parti, de perfectionnement de l'État de droit socialiste, de réorganisation de l'administration locale à deux niveaux et de renforcement de la décentralisation.

Selon lui, l'organisation et le fonctionnement du secteur doivent être unifiés, cohérents et efficaces, tout en restant étroitement ancrés sur le terrain, afin d'assurer un contrôle rigoureux du pouvoir, de faire respecter la discipline, de protéger les intérêts de la population et de servir le développement.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

To Lam a également défini plusieurs orientations majeures. Il a notamment souligné la nécessité de garantir la direction directe et globale du Parti, le strict respect de la Constitution et des lois ainsi qu'un contrôle rigoureux du pouvoir. Il a appelé le secteur de l'inspection à faire de l'intérêt national, des intérêts de la population, du respect de la discipline et du développement ses priorités absolues, tout en renforçant les mécanismes de prévention, d'alerte précoce et de contrôle des risques.

Il a souligné que l'efficacité des inspections devait être appréciée à l'aune des mesures correctives effectivement mises en œuvre à l'issue des inspections et des progrès réalisés dans la gestion.

Il a insisté sur la nécessité d'assurer une organisation et des compétences du secteur de l'inspection cohérentes avec celles du système politique et de l'administration locale à deux niveaux. Le secteur doit être organisé selon un modèle rationalisé, concentré, unifié, professionnel et fluide dans son fonctionnement, tout en restant étroitement ancré au plus près du terrain.

Il a également appelé à bâtir un corps d'inspection intègre, compétent, professionnel, discipliné et responsable.

Le dirigeant To Lam a enfin demandé au secteur de concentrer ses efforts sur plusieurs priorités : améliorer la planification et la qualité des inspections, accélérer le traitement des conclusions et recommandations en suspens, renforcer l'efficacité de la mise en cause des responsabilités et de la coordination avec les autorités chargées de l'application de la loi, accroître l'efficacité du traitement des plaintes et dénonciations, accélérer les bases de données numériques nationales conformément au décret n°164/2026/NĐ-CP, et resserrer le contrôle interne afin de prévenir tout abus de pouvoir ou conflit d'intérêts dans les activités d'inspection. -VNA