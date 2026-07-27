Politique

Le Vietnam fait œuvre de pionnier dans la mise en œuvre de la Vision 2045 de l’ASEAN

Le Vietnam a intégré les principes de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN à ses plans nationaux de développement afin de générer des synergies et des résultats concrets. Par ailleurs, en sa qualité de coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande et ASEAN-Royaume-Uni pour la période 2024-2027, le pays s’appuie sur le soutien de ces partenaires pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie régionale.

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong (à droite), cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, s'entretient avec l'Agence vietnamienne d'information, à Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo: VNA
L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong (à droite), cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, s'entretient avec l'Agence vietnamienne d'information, à Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam figure parmi les premiers pays de l’ASEAN à avoir élaboré et mis en œuvre un Plan d’action national pour la période 2026-2030 afin de concrétiser la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN et ses plans stratégiques, a déclaré l’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 31e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995-2026), la diplomate a souligné que le Vietnam participe activement, aux côtés des autres États membres, à la mise en œuvre des objectifs énoncés dans la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN.

Pour évaluer la contribution du pays au lancement de cette nouvelle étape d’intégration régionale, elle a expliqué que les ministères et agences vietnamiens élaborent des plans de mise en œuvre spécifiques en fonction de leurs compétences respectives, tout en contribuant à la création de mécanismes de suivi et d’évaluation, au renforcement de la coordination intersectorielle et à la promotion d’initiatives visant à renforcer la solidarité, la résilience régionale, à réduire les écarts de développement, la transformation numérique, la transition écologique, la réponse au changement climatique et la sécurité alimentaire et énergétique.

Elle a ajouté que le Vietnam a intégré les principes de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN à ses plans nationaux de développement afin de générer des synergies et des résultats concrets. Par ailleurs, en sa qualité de coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande et ASEAN-Royaume-Uni pour la période 2024-2027, le pays s’appuie sur le soutien de ces partenaires pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie régionale.

Questionnée sur les cadres de coopération de l’ASEAN permettant au Vietnam de matérialiser ses objectifs de développement économique et de renforcer sa compétitivité, la diplomate a déclaré que le Vietnam devrait tirer un meilleur parti de la Communauté économique de l’ASEAN (CEA) et du réseau d’accords de libre-échange entre le bloc et ses partenaires.

Il a souligné que le marché régional de près de 700 millions de consommateurs, associé à l’espace économique du Partenariat économique régional global (RCEP), qui couvre quelque 2,3 milliards d’habitants, offre de plus grandes opportunités d’expansion des marchés, d’intégration aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales et de renforcement des capacités de production.

L’ambassadrice a également souligné que l’ASEAN constitue un canal important pour attirer les investissements dans les secteurs de haute technologie, les infrastructures et les industries stratégiques. Elle a noté que les flux d’investissements directs étrangers vers la région ont atteint 244 milliards de dollars en 2025, avec une croissance significative des investissements dans le secteur manufacturier reposant sur des technologies de pointe.

Dans ce contexte, le Vietnam peut tirer parti des mécanismes prévus par l’Accord global d’investissement de l’ASEAN (ACIA) et du vaste réseau d’accords commerciaux du bloc pour accroître la valeur technologique de sa participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales, a-t-elle souligné.

La diplomate a également mis en avant le potentiel d’initiatives régionales telles que le Réseau électrique de l’ASEAN, visant à renforcer l’interconnexion énergétique et à faciliter les échanges transfrontaliers d’électricité, ainsi que le Plan stratégique de connectivité de l’ASEAN à l’horizon 2045, qui encourage le développement des infrastructures de transport et numériques.

Selon l’ambassadrice, un autre développement important sera la signature, prévue plus tard cette année, de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), considéré comme le premier accord régional global au monde dans ce domaine.

Cet accord contribuera à la création d’un marché numérique unifié, dynamisera le commerce électronique, garantira la sécurité des flux de données et facilitera les paiements numériques, bénéficiant particulièrement aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Tôn Thi Ngoc Huong a ajouté que la coopération régionale dans des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, la transition écologique, les énergies renouvelables, l’économie circulaire et la lutte contre le changement climatique permettra au Vietnam de tirer parti des ressources, des technologies et de l’expertise internationales pour soutenir le développement durable.

Concernant les défis auxquels le bloc est confronté, l’ambassadrice a souligné que l’ASEAN doit préserver son unité, son consensus et son rôle central dans un contexte de concurrence stratégique croissante entre les grandes puissances et de défis posés au système multilatéral et au droit international.

Selon elle, les États membres doivent renforcer le dialogue, les consultations et la confiance mutuelle, dans le respect des intérêts légitimes de chaque pays et en maintenant une position indépendante et autonome qui préserve la cohésion et la voix commune de l’ASEAN.

Elle a également estimé nécessaire de renouveler et de renforcer l’efficacité des mécanismes de dialogue menés par l’ASEAN afin de maintenir son rôle de plateforme de coopération et de renforcement de la confiance entre les partenaires, tout en élargissant et en diversifiant ses relations extérieures.

La diplomate a également indiqué qu’un autre défi majeur réside dans la capacité à mettre en œuvre les engagements régionaux et à mobiliser les ressources nécessaires. À cet égard, elle a déclaré que l’ASEAN devait renforcer son autonomie financière dans les domaines prioritaires, diversifier ses sources de financement et continuer à perfectionner ses mécanismes opérationnels afin de répondre plus efficacement aux nouvelles exigences de coopération.

Elle a réaffirmé que le Vietnam continuera de collaborer activement avec les autres États membres pour identifier des solutions à court et à long terme contribuant au renforcement de la Communauté de l’ASEAN et à la préservation des valeurs qui sous-tendent l’organisation régionale. – VNA

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