Le Vietnam peut jouer un rôle moteur dans de nouveaux domaines de coopération de l'ASEAN

Jakarta (VNA) – Trente et un ans après son adhésion à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en juillet 1995, le Vietnam s'est affirmé comme un membre actif et responsable, tout en apportant des contributions substantielles à l'édification de la Communauté de l'ASEAN.

Pour des experts indonésiens, son rôle dans la promotion de la solidarité régionale, la préservation du rôle central de l'ASEAN et le renforcement de la coopération régionale constitue une base importante pour la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN à l'horizon 2045.

Dans un entretien accordé au reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Jakarta, Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien de défense et d'études stratégiques (LESPERSSI), a estimé que le Vietnam avait apporté d'importantes contributions au processus de construction de la Communauté de l'ASEAN au cours de ses plus de trois décennies de participation à l'organisation.

Selon lui, la contribution la plus marquante du Vietnam réside dans son engagement constant en faveur de la solidarité entre les États membres et du rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale en évolution.

Il a souligné que le Vietnam soutient de manière cohérente les principes fondamentaux de l'Association, notamment le respect de la souveraineté, le consensus, le règlement pacifique des différends et le respect du droit international. Il a également mis en avant le rôle actif du Vietnam dans le traitement des questions liées à la Mer Orientale sur la base du droit international, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la crédibilité de l'ASEAN.

L'expert a également salué les contributions du Vietnam à l'intégration économique régionale et au développement des relations entre l'ASEAN et ses partenaires extérieurs. Selon lui, la présidence vietnamienne de l'ASEAN en 2020, assurée dans le contexte de la pandémie de COVID-19, a permis de garantir la continuité des mécanismes de coopération régionale et de démontrer la capacité d'adaptation et de coordination de l'Association face à des défis sans précédent.

Évoquant la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, Beni Sukadis a estimé que le Vietnam continuerait de jouer un rôle de plus en plus important dans le renforcement de la solidarité et du rôle central de l'ASEAN. Il a souligné sa capacité à favoriser le consensus, à promouvoir la coopération et à préserver les équilibres dans un contexte géopolitique régional de plus en plus complexe.

Selon lui, l'ASEAN élargira progressivement sa coopération à de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, l'économie verte, la lutte contre le changement climatique, la cybersécurité, la sécurité maritime et les défis sécuritaires non traditionnels.

Il a notamment cité l'expérience vietnamienne en matière de développement de l'économie verte et de promotion de l'industrie des véhicules électriques, susceptible d'être partagée avec les autres États membres afin d'accompagner la transition verte de la région.

Abordant les relations entre le Vietnam et l'Indonésie dans le cadre de l'ASEAN, l'expert a estimé qu'elles étaient de plus en plus substantielles et complémentaires. Il a relevé un important potentiel de coopération dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'économie numérique, la transition énergétique, l'industrie verte, la pêche durable, la lutte contre le changement climatique, la cybersécurité ainsi que la coopération maritime.

Selon lui, un renforcement de cette coopération contribuera non seulement au développement des relations bilatérales, mais aussi à la compétitivité, à la cohésion et au rôle central de l'ASEAN, ainsi qu'au maintien de la paix, de la stabilité et du développement durable en Asie du Sud-Est. -VNA