Économie

Lancement des espaces « Quintessence de Da Nang » à l'aéroport pour promouvoir les produits locaux

La ville de Da Nang a inauguré deux espaces d’exposition et de promotion de ses produits emblématiques, dont les produits labellisés OCOP, à l’aéroport international de Da Nang et au Koi Resort & Residence. Cette initiative vise à valoriser les spécialités locales, à renforcer la promotion du tourisme et à soutenir le développement du commerce local auprès des visiteurs nationaux et étrangers.

Lancement des espaces « Quintessence de Da Nang » à l'aéroport pour promouvoir les produits locaux. Photo: VNA
Lancement des espaces « Quintessence de Da Nang » à l'aéroport pour promouvoir les produits locaux. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le Service municipal de l’industrie et du commerce, en coordination avec l’aéroport international de Da Nang, la Société par actions d’investissement et d’exploitation du terminal international de Da Nang (AHT) et plusieurs partenaires, a inauguré le 28 juillet deux espaces d’exposition baptisés « Quintessence de Da Nang » au terminal international de l’aéroport et au Koi Resort & Residence Da Nang.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’inauguration, la directrice adjointe du Service municipal de l’industrie et du commerce, Dô Thi Quynh Trâm, a souligné que la ville disposait d’une large gamme de produits OCOP, de produits industriels ruraux de qualité et de spécialités reflétant l’identité culturelle locale. Selon elle, la création de ces espaces constitue une solution concrète pour rapprocher les produits locaux des consommateurs, en particulier des touristes vietnamiens et internationaux, tout en élargissant les débouchés commerciaux, en renforçant la valeur des marques locales et en faisant rayonner l’image de la ville à travers ses produits emblématiques.

L’espace installé au terminal international couvre une superficie de 88 mètres carrés. Situé dans la zone internationale sous douane, sur le principal parcours des voyageurs avant l’embarquement, il a été conçu selon une architecture moderne et comprend plusieurs espaces consacrés aux spécialités locales, aux produits OCOP, aux produits artisanaux et aux plantes médicinales.

Le directeur général adjoint d’AHT, Do Trong Hau, a indiqué que son entreprise, en tant qu’investisseur et exploitant du terminal international T2, met à disposition les espaces nécessaires à cette initiative et coopère avec les autorités compétentes afin de rapprocher les produits OCOP et les spécialités locales des passagers. Selon lui, ces espaces d’exposition ont vocation à devenir des vitrines de référence pour les produits de qualité de Da Nang et du Centre du Vietnam, tout en contribuant à la promotion de la culture et de l’identité régionale auprès des visiteurs.

Les deux espaces présentent près d’une centaine de produits issus d’entreprises, de coopératives et d’établissements de production de la ville. Tous les articles sélectionnés répondent à des critères stricts en matière de qualité, d’origine, de traçabilité, de sécurité alimentaire, d’emballage bilingue et de capacité d’approvisionnement. L’offre comprend notamment des spécialités culinaires, des produits OCOP classés trois étoiles et plus, des produits industriels ruraux exemplaires, des denrées alimentaires, des boissons, des objets d’artisanat, des plantes médicinales, des cosmétiques naturels, des souvenirs ainsi que des articles de mode.

À cette occasion, la société Triet Minh a également inauguré un espace consacré aux produits à base de ginseng Ngoc Linh de la marque Trimico au sein du terminal. Considéré comme l’une des plantes médicinales les plus précieuses du Vietnam, le ginseng Ngoc Linh possède une forte valeur économique et constitue un produit emblématique de la région Centre – Hauts Plateaux du Centre.

Selon le Service municipal de l’industrie et du commerce, ces espaces ne se limiteront pas à la présentation et à la vente de produits. Ils sont appelés à devenir de véritables lieux d’expérience associant culture, commerce et tourisme. Les visiteurs pourront y découvrir les spécialités locales, participer à des animations, s’informer sur les procédés de fabrication et mieux comprendre l’histoire et les savoir-faire liés à chaque produit.

Les autorités municipales prévoient de poursuivre le développement de ce modèle en coopération avec les gestionnaires des sites, les entreprises et les services compétents. Les prochaines étapes porteront notamment sur l’élargissement de la gamme de produits proposés, le renforcement des applications numériques pour la promotion et la commercialisation, ainsi que la constitution d’un réseau d’espaces « Quintessence de Da Nang ». -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Da Nang #produits labellisés OCOP #OCOP #aéroport international de Da Nang #terminal international
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyen Quoc Tri (au milieu, première ligne), participe à la conférence. Photo : VNA

APEC : le Vietnam promeut une gestion forestière durable

Le Vietnam s'engage à devenir un partenaire fiable, responsable, toujours prêt à partager son expérience avec les économies de l'APEC, à promouvoir la coopération et à contribuer positivement à l'objectif de forêts plus saines pour le développement durable de la région.

Les produits vietnamiens accèdent progressivement aux marchés internationaux grâce aux plateformes de commerce électronique. Photo: VietnamPlus

Hanoi lance la consommation numérique et le soutien au commerce électronique

La ville ambitionne de compter 500 entités participantes d’ici 2028, d’intégrer 1.000 produits à des stands numériques ou à des sections connexes, et de garantir qu’au moins 80% d’entre eux disposent de systèmes de traçabilité ou d’identification. Par ailleurs, l’ensemble des entités participantes bénéficiera d’un accompagnement sur les obligations de transparence.

Phu Quôc se développe en un centre de services et d’écotourisme de haute qualité, une destination touristique balnéaire et insulaire de niveau national et international. Photo : VNA

An Giang ambitionne de devenir un pôle économique maritime de premier plan

La province de An Giang privilégiera les investissements dans cinq secteurs stratégiques : les infrastructures stratégiques ; les industries de transformation et les énergies propres ; le commerce, les services, la logistique et l’économie frontalière ; le tourisme de haute qualité ; et l’agriculture de haute technologie, le développement écologique et l’économie circulaire.

Séminaire de mise en relation entre des entreprises vietnamiennes et celles de l'État de Veracruz. Photo: VNA

Vietnam - Mexique : l'Etat mexicain de Veracruz au cœur d'un nouveau partenariat économique

Le Vietnam et l’État mexicain de Veracruz renforcent leurs liens économiques à travers un séminaire de mise en relation des entreprises, destiné à promouvoir les échanges commerciaux, l’investissement et la coopération logistique. L’événement a également permis de présenter le salon Vietnam International Sourcing 2026, nouvelle plateforme pour développer les partenariats entre les entreprises des deux pays.

Ferme marine de haute technologie du groupe STP à Van Don, province de Quang Ninh. Photo : nhandan.vn

Le Vietnam renforce la gouvernance maritime intégrée pour libérer le potentiel de l’économie bleue

Dans la mission visant à faire du Vietnam un pays puissant par la mer et prospère grâce à la mer dans la nouvelle ère, la mer n’est plus considérée uniquement comme un espace d’exploitation des ressources naturelles ou de développement de certains secteurs économiques isolés. Elle est désormais définie comme un espace stratégique de développement national, où convergent les intérêts en matière de développement, de défense, de sécurité, de science – technologie et d’intégration internationale.

Au cours des six premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de chaussures ont rapporté près de 12 milliards de dollars. Photo: VNA

Le Vietnam renforce la protection de la propriété intellectuelle pour préserver ses exportations

Face au durcissement des exigences sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, le Vietnam intensifie les contrôles visant à prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans les chaînes de production et d’exportation. Les autorités entendent protéger la réputation des entreprises vietnamiennes, maintenir l’accès aux marchés extérieurs et renforcer la compétitivité des exportations nationales.

Récolte de riz à faibles émissions à la coopérative de services agricoles de Hông Phat, commune de Vinh Thanh, province de Cà Mau. Photo: VNA

La finance verte essentielle pour débloquer la transition bas carbone du Vietnam

Les entreprises affirment que le principal obstacle à la réduction des émissions et à la transformation des modèles de production demeure le manque de ressources financières nécessaires pour moderniser les technologies, les lignes de production et mettre en place des systèmes de gouvernance conformes aux normes internationales de développement durable.

Le navire de service et d'opération de mise en service (CSOV) est construit au chantier naval de Ha Long. Photo : nhandan.vn

Le Vietnam structure son écosystème industriel naval

Fort d'un littoral de près de 3.300 km, d'une zone économique exclusive d'environ un million de km² et de sa position sur les principales routes maritimes internationales de la région Asie-Pacifique, le Vietnam dispose d'atouts considérables pour développer son économie maritime et bâtir, à long terme, un véritable écosystème national de l'industrie maritime.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (gauche) et la directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Jennifer DJ Nordquist. Photo: VNA

Le Vietnam sollicite un soutien accru de l’OMC et du WEF pour accompagner les ambitions de son développement

En déplacement en Suisse, le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang a appelé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Forum économique mondial (WEF) à renforcer leur accompagnement du Vietnam dans son intégration économique internationale, la modernisation de son économie et la mise en œuvre de ses grands objectifs de développement à l’horizon 2045.

Production de vêtements destinés à l’exportation vers le marché américain. Photo: VNA

Droits de douane américains : Hanoï défend ses avancées en matière de lutte contre le travail forcé

Le Vietnam estime que la nouvelle décision des États-Unis d’appliquer un droit de douane de 12,5 % à certaines importations ne reflète pas pleinement les progrès accomplis par le pays en matière de protection des travailleurs, de lutte contre le travail forcé et de mise en conformité avec les normes internationales. Hanoï appelle à une évaluation plus objective dans l’esprit du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Intervenants à la conférence. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville promeut un écosystème de commerce électronique sûr et transparent

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour construire un écosystème de commerce électronique plus sûr et plus transparent, tandis que les autorités accélèrent la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le commerce électronique, qui vise à renforcer la protection des consommateurs, à améliorer la responsabilité des plateformes et à soutenir la croissance durable de l'économie numérique vietnamienne.

En 2025, la délégation nordique a effectué une mission de près de deux semaines au Vietnam, avec le VIS comme point central. Photo: VNA

Les entreprises nordiques misent de nouveau sur le Vietnam

Fort du succès de l'édition 2025, le Vietnam International Sourcing (VIS) continue de renforcer les échanges entre les entreprises vietnamiennes et nordiques. La participation renouvelée de grands groupes et d'importateurs européens au VIS 2026 témoigne de l'intérêt croissant des pays nordiques pour le marché vietnamien et pour des partenariats durables dans les domaines du commerce, de la logistique et de la transition verte.