Politique

Hanoï et Phnom Penh misent sur une coopération parlementaire renforcée

En visite officielle au Vietnam, la présidente de l’Assemblée nationaledu Cambodge, Samdech Khuon Sudary, s’est entretenue le 28 juillet à Hanoï avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations bilatérales, de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir les échanges dans l’ensemble des domaines d’intérêt commun.

La présidente de l’Assemblée nationaledu Cambodge, Samdech Khuon Sudary, et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man. Photo. VNA
La présidente de l’Assemblée nationaledu Cambodge, Samdech Khuon Sudary, et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man. Photo. VNA

Hanoi (VNA) - À l’issue de la cérémonie d’accueil officielle organisée le 28 juillet à Hanoi, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, s’est entretenu avec la présidente de l’AN du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, en visite officielle au Vietnam du 27 au 29 juillet.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que cette visite contribuait à renforcer la confiance politique et la coopération étroite entre les deux organes législatifs, tout en approfondissant les relations entre le Vietnam et le Cambodge et en favorisant la mise en œuvre des engagements et accords conclus entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

Pour sa part, Samdech Khuon Sudary a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement global. Elle s’est déclarée convaincue que le Vietnam atteindra avec succès ses objectifs de développement à l’horizon des deux centenaires, tout en renforçant son rôle et son influence aux niveaux régional et international.

Elle a également estimé que l’expérience vietnamienne en matière de réformes économiques et de rationalisation de l’appareil administratif constituait une source d’inspiration précieuse pour le développement du Cambodge. Elle a en outre félicité le Vietnam pour le bon déroulement des élections des députés de la 16e législature de l’AN et des membres des conseils populaires pour le mandat 2026-2031, ainsi que Tran Thanh Man pour sa réélection à la présidence de l’AN, qu’elle a présentée comme une marque de confiance de l’AN et du peuple vietnamiens.

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La présidente de l’Assemblée nationaledu Cambodge, Samdech Khuon Sudary, s’entretient le 28 juillet à Hanoï avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Dans une atmosphère empreinte d’amitié, de franchise et de confiance mutuelle, les deux dirigeants ont échangé sur la situation socio-économique de leurs pays respectifs et examiné les mesures destinées à renforcer la coopération bilatérale ainsi que les relations entre les deux institutions parlementaires.

Ils ont réaffirmé attacher une importance prioritaire aux relations entre les deux pays, soulignant que la coopération parlementaire constituait un canal essentiel de leur partenariat. Les deux parties sont convenues de poursuivre une coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les dirigeants des deux Partis et des deux États, de multiplier les échanges de délégations et de renforcer les mécanismes de coopération existants.

Les deux parties ont également insisté sur la nécessité d’accélérer les projets de connectivité en matière de transports, de postes-frontières, de logistique et de chaînes d’approvisionnement, de faciliter davantage les échanges commerciaux et les investissements, et d’œuvrer à porter rapidement le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars américains.

Elles ont également convenu d’accélérer les travaux de démarcation et de bornage de la frontière commune afin de préserver une frontière de paix, de stabilité et de développement.

À l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1967-2027), les deux parties ont convenu d’organiser conjointement les activités commémoratives et de renforcer les actions de sensibilisation auprès des jeunes générations afin de préserver l’héritage de solidarité et d’amitié entre les peuples vietnamien et cambodgien.

Saluant l’excellente coopération entre les deux organes législatifs, tant sur le plan bilatéral que dans les enceintes parlementaires multilatérales, les deux dirigeants ont décidé d’intensifier les échanges d’expériences, notamment dans les domaines de l’élaboration des lois, du perfectionnement du cadre institutionnel et du contrôle parlementaire. Ils ont également appelé au renforcement de la coopération entre les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d’amitié, les femmes parlementaires et les jeunes députés ainsi qu’à une meilleure coordination dans le suivi de la mise en œuvre des accords conclus entre les deux gouvernements.

Trân Thanh Mân a par ailleurs souhaité que la partie cambodgienne continue d’accorder son soutien à la communauté des personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge, afin qu’elle puisse bénéficier de conditions de vie stables ainsi que de la protection de ses droits et intérêts légitimes, tout en contribuant au développement socio-économique du Cambodge et au renforcement de l’amitié entre les deux pays.

Il a également appelé à poursuivre la coopération dans la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Abordant les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coordination étroite afin de préserver la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région, de consolider la solidarité de l’ASEAN, de renforcer son rôle central et de développer la coopération dans les mécanismes de la sous-région du Mékong. -VNA

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