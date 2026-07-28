Politique

Vietnam - ASEAN : 31 ans d'un engagement au service de l'intégration

Trente et un ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam s’est imposé comme un membre actif, responsable et moteur de l’organisation régionale. D’une intégration progressive à un rôle croissant dans la définition des orientations stratégiques du bloc, Hanoï entend désormais contribuer à façonner les règles de la coopération régionale tout en consolidant le rôle central de l’ASEAN dans un contexte international en pleine mutation.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm à Jakarta (Indonésie), en mars 2025. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti Tô Lâm à Jakarta (Indonésie), en mars 2025. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 28 juillet 2026 marque le 31ᵉ anniversaire de l'adhésion officielle du Vietnam à l'ASEAN. En un peu plus de trois décennies, le pays a accompli un parcours remarquable au sein de l'organisation régionale, passant du statut de nouveau membre à celui d'acteur influent, reconnu pour son sens des responsabilités et sa capacité à proposer des initiatives en faveur de l'intégration et du développement de l'ASEAN.

Selon l'ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, cette adhésion constitue une « décision stratégique » prise à la fois par le Vietnam et les membres fondateurs de l'ASEAN, auxquels s'ajoutait alors Brunei. Selon lui, cet élargissement a permis de tourner définitivement la page d'une Asie du Sud-Est longtemps marquée par les divisions et les confrontations héritées de la guerre froide, ouvrant une nouvelle ère de coopération régionale.

Dès les premières années, le Vietnam a démontré sa capacité d'organisation en accueillant le Sommet de l'ASEAN de 1998. La « Déclaration de Hanoï » adoptée à cette occasion est devenue une référence en matière de réduction des écarts de développement entre les anciens et les nouveaux membres.

Par la suite, le Vietnam a pris une part active à l'élaboration de la Charte de l’ASEAN en 2008. Lors de sa présidence en 2010, le pays a favorisé l'élargissement du Sommet de l’Asie orientale (EAS) à la Russie et aux États-Unis, renforçant le rôle central du bloc. Plus récemment, durant sa présidence de 2020 sous le thème « Cohésive et réactive », le Vietnam a coordonné la réponse régionale face à la pandémie de COVID-19 à travers la création de fonds sanitaires et de plans de relance.

Pour Beni Sukadis, coordinateur principal de l'Institut indonésien d'études sur la défense et la stratégie (LESPERSSI), la contribution la plus marquante du Vietnam réside dans son engagement constant en faveur de l'unité de l'ASEAN et de la préservation de son rôle central dans une architecture régionale en pleine évolution. Il souligne également la position constante de Hanoï, fondée sur le respect de la souveraineté des États, le consensus et le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international.

Aujourd'hui, le Vietnam aborde une nouvelle étape de son action au sein de l'organisation. Les orientations définies après le 14ᵉ Congrès national du Parti ainsi que la Résolution n°06-NQ/TW du Bureau politique, adoptée en mai 2026, traduisent une diplomatie plus proactive, tournée vers la création de nouvelles capacités de développement.

Lors de la conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de cette résolution, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé la diplomatie vietnamienne à évoluer « d'une diplomatie protégeant l'espace de développement vers une diplomatie créatrice de capacités de développement ; d'une intégration aux marchés vers une participation à leur création ; d'une participation aux règles vers une contribution à leur élaboration ; et d'un développement national isolé vers une prospérité partagée avec l'ASEAN ».

Cette vision s’est concrétisée lors de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, organisées en juillet à Manille. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, la délégation vietnamienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, y a participé avec la volonté non seulement de contribuer aux débats, mais aussi de proposer des solutions concrètes. Seul pays assurant simultanément la coordination des relations de l’ASEAN avec deux partenaires de dialogue, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, le Vietnam a présidé avec succès les négociations sur les nouveaux plans d’action destinés à renforcer la résilience régionale.

Pour Francisco Noel R. Fernandez III, ambassadeur des Philippines au Vietnam, dont le pays assure la présidence de l’ASEAN en 2026, le Vietnam occupe désormais une position stratégique de « puissance moyenne » capable de promouvoir le développement politique, sécuritaire et économique de la région. Il salue notamment l’attachement constant de Hanoï au rôle central de l’ASEAN dans les relations internationales.

Dans le même esprit, Collins Chong Yew Keat, analyste à l’Université de Malaya, en Malaisie, considère que le Vietnam s’impose désormais comme « un acteur clé dans la définition de l’avenir de l’ASEAN », en contribuant activement à la mise en œuvre de la Vision ASEAN 2045.

Après trente et une années de participation, l'expérience vietnamienne au sein de l'ASEAN repose, selon l'ambassadeur Pham Quang Vinh, sur trois valeurs fondamentales : la solidarité, la responsabilité et le développement. Dans un contexte marqué par les rivalités stratégiques et les profondes mutations géopolitiques, le Vietnam entend poursuivre une diplomatie conciliant le renforcement de ses capacités nationales et la consolidation de l'autonomie stratégique de l'ASEAN.

Comme l’a rappelé le dirigeant Tô Lâm en citant le président Hô Chi Minh, « la force nationale est comme un gong, la diplomatie en est l’écho ; plus le gong est solide, plus son écho porte loin ». Fort de cette conviction, le Vietnam entend continuer à faire entendre la voix d’une diplomatie indépendante, autonome et responsable, au service d’une ASEAN plus unie, plus résiliente et davantage influente sur la scène internationale.- VNA

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