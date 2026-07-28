Politique

Nguyen Duc Tam élu président du Comité populaire de la province de Quang Ngai

Nguyen Duc Tam, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Quang Ngai, a été élu président du Comité populaire provincial pour le mandat 2026-2031 avec l'unanimité des 64 suffrages exprimés.

Nguyen Duc Tam est élu président du Comité populaire de la province de Quang Ngai. Photo: VNA
Nguyen Duc Tam est élu président du Comité populaire de la province de Quang Ngai. Photo: VNA

Quang Ngai (VNA) - Lors de la 6e session thémathique du Conseil populaire de la province de Quang Ngai pour le mandat 2026-2031, tenue le mardi 28 juillet, Nguyen Duc Tam, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, a été élu président du Comité populaire provincial pour le mandat 2026-2031 avec l'unanimité des 64 suffrages exprimés.

S'exprimant immédiatement après son élection, Nguyen Duc Tam a remercié les délégués du Conseil populaire provincial pour la confiance qu'ils lui ont accordée. Il a souligné que cette élection constituait à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité devant l'organisation du Parti, les autorités, les électeurs et les habitants de la province.

Il a affirmé que cette confiance l'encouragerait à poursuivre ses efforts et son engagement, en cultivant l'esprit de solidarité, d'innovation et d'action résolue afin d'atteindre l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres et de faire de Quang Ngai un pôle de croissance dynamique des régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre. Il s'est également engagé à œuvrer sans relâche, aux côtés de la direction du Comité populaire provincial, à la réalisation des objectifs et des missions fixés.

Âgé de 45 ans et originaire de la province de Hung Yen, Nguyen Duc Tam est titulaire d'un master en économie et d'un diplôme supérieur en théorie politique.

Auparavant, le 27 juillet, le Comité provincial du Parti de Quang Ngai a annoncé la décision du Secrétariat du Comité central du Parti portant mutation et désignation de Nguyen Duc Tam, alors vice-ministre des Finances, en qualité de membre du comité permanent et de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, en vue de son élection à la présidence du Comité populaire provincial.

Au cours de la même séance, le Conseil populaire provincial a également approuvé à l'unanimité la révocation de Nguyen Hoang Giang de ses fonctions de président du Comité populaire provincial, celui-ci ayant été nommé chef adjoint de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti. -VNA

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