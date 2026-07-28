Cambodge-Vietnam : renforcer l'institutionnalisation des relations entre les organes législatifs

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Phnom Penh (VNA) – La visite officielle au Vietnam de la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, du 27 au 29 juillet, revêt une profonde importance politique et stratégique. Elle réaffirme l'esprit de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme", considéré comme le fondement solide des relations bilatérales.

C'est l'avis du professeur associé et docteur Neak Chandarith, directeur de l'Institut d'études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l'Université royale de Phnom Penh (RUPP), lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Phnom Penh. Il a souligné la grande portée politique et stratégique de cette visite pour l'amitié traditionnelle entre les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est, notamment dans la poursuite de l'institutionnalisation des relations entre leurs organes législatifs.

Selon le directeur de l'IISPP, l'un des aspects les plus remarquables de cette visite réside dans la continuité des échanges diplomatiques entre les deux pays. Il s'agit de la deuxième visite officielle de Khuon Sudary au Vietnam, après celle effectuée en décembre 2023, lorsqu'elle avait choisi Hanoï comme destination de son premier déplacement officiel à l'étranger après son élection à la présidence de la septième législature de l'Assemblée nationale du Cambodge.

Cette visite reflète la maturité croissante des relations bilatérales, les dirigeants des deux organes législatifs maintenant des échanges réguliers afin d’harmoniser les grandes orientations stratégiques et d’envoyer un message clair à la région : l’amitié et la solidarité entre le Cambodge et le Vietnam demeurent solides, fondées sur le respect mutuel de la souveraineté de chaque pays et sur une vision commune de la paix régionale.

Sur le plan géopolitique, le chercheur cambodgien a estimé qu’à une époque marquée par un ordre mondial de plus en plus incertain et par l’érosion de la confiance stratégique internationale, une diplomatie préventive proactive est devenue plus nécessaire que jamais. Dans les relations avec les pays voisins et les partenaires régionaux, les échanges réguliers de haut niveau constituent le mécanisme le plus efficace pour réduire les risques à leur source et prévenir les malentendus avant qu'ils ne surviennent, a-t-il indiqué.

Toujours selon lui, le maintien de canaux de communication ouverts entre les organes législatifs du Cambodge et du Vietnam contribue à renforcer durablement la confiance dans le cadre institutionnel. Cette coopération étroite garantit que toute évolution des politiques ou toute mesure est mise en œuvre dans la transparence, la prévisibilité et sur la base de la confiance et de la compréhension mutuelles.

En outre, les positions communes adoptées par les deux organes législatifs contribuent également à promouvoir une architecture régionale fondée sur des règles, à renforcer le rôle central de l'ASEAN et à éviter que l'Asie du Sud-Est ne devienne un lieu de rivalité entre les grandes puissances.

Le professeur associé et docteur Neak Chandarith a souligné que la fréquence des échanges de visites a permis de traduire la volonté politique en mécanismes concrets de coopération, garantissant ainsi des relations bilatérales stables, résilientes et durables entre le Cambodge et le Vietnam face aux évolutions de la situation internationale. -VNA

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