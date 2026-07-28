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Les « Bras de l’amitié » rapprochent les enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge

Le 8e Festival des enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville constitue une occasion importante de renforcer les échanges, la compréhension mutuelle et l’amitié traditionnelle entre les jeunes générations des trois pays voisins.

Les enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge participent au 8e Festival des enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge, placé sous le thème « Les Bras de l'amitié ». Photo: VNA
Les enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge participent au 8e Festival des enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge, placé sous le thème « Les Bras de l'amitié ». Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 8e Festival des enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge, placé sous le thème « Les Bras de l'amitié », s'est ouvert le 28 juillet à Hô Chi Minh-Ville, réunissant 120 jeunes délégués des trois pays ainsi qu'une centaine d'enfants de Hô Chi Minh-Ville ayant participé aux précédentes éditions ou à des programmes d'échanges avec la province lao de Champassak.

Avant la cérémonie d'ouverture, les participants ont rendu hommage au président Hô Chi Minh en déposant des fleurs et en brûlant des bâtonnets d'encens devant sa statue à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville, témoignant ainsi de leur reconnaissance envers le grand dirigeant vietnamien et de leur volonté de préserver et de renforcer les liens d'amitié entre les jeunes générations des trois pays.

Selon Ngo Minh Hai, secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de Hô Chi Minh-Ville, ce festival, organisé tous les deux ans depuis 2010, est devenu un rendez-vous traditionnel favorisant les échanges entre les enfants de la région du Mékong. Il leur permet de mieux découvrir l'histoire, la culture et les peuples de chacun des trois pays, tout en consolidant l'amitié, la solidarité et la coopération entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Prévu du 28 au 30 juillet, le festival propose un riche programme d'activités éducatives, culturelles et artistiques, ainsi que des visites de sites historiques et touristiques emblématiques de Hô Chi Minh-Ville. Les jeunes participants auront également l'occasion de partager leurs expériences, de nouer de nouvelles amitiés et de promouvoir les valeurs de solidarité et de fraternité incarnées par le thème « Les Bras de l'amitié ».

À travers ces activités, le festival contribue à renforcer la compréhension mutuelle ainsi que les liens d'amitié entre les jeunes générations des trois pays. Il participe également à promouvoir auprès des amis internationaux l'image d'une Hô Chi Minh-Ville dynamique, moderne et riche de son identité culturelle. -VNA

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#enfants #Vietnam #Laos #Cambodge
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