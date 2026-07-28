Économie

Vietnam - Mexique : l'Etat mexicain de Veracruz au cœur d'un nouveau partenariat économique

Le Vietnam et l’État mexicain de Veracruz renforcent leurs liens économiques à travers un séminaire de mise en relation des entreprises, destiné à promouvoir les échanges commerciaux, l’investissement et la coopération logistique. L’événement a également permis de présenter le salon Vietnam International Sourcing 2026, nouvelle plateforme pour développer les partenariats entre les entreprises des deux pays.

Séminaire de mise en relation entre des entreprises vietnamiennes et celles de l'État de Veracruz. Photo: VNA
Séminaire de mise en relation entre des entreprises vietnamiennes et celles de l'État de Veracruz. Photo: VNA

Mexico (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam au Mexique, en collaboration avec le Conseil mexicain du commerce extérieur (COMCE), a organisé le 27 juillet, un séminaire de mise en relation entre des entreprises vietnamiennes et celles de l'État de Veracruz. Cette rencontre visait à présenter le potentiel de coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et Veracruz, tout en faisant la promotion du salon Vietnam International Sourcing 2026.

Le séminaire a réuni le président du COMCE Veracruz Gerardo Cárdenas Hernández, ainsi que des représentants d'organisations professionnelles et d'entreprises des secteurs de l'industrie, de la logistique, du transport, de l'import-export et de l'agroalimentaire.

À cette occasion, Nguyen Thi Trang, conseillère commerciale et cheffe du Bureau commercial du Vietnam au Mexique, a présenté les principales réalisations de l'économie vietnamienne, le climat des investissements ainsi que les capacités de production et d'exportation des entreprises vietnamiennes. Elle a également dressé un état des lieux des relations commerciales bilatérales et des perspectives de coopération offertes par l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Elle a souligné que le Mexique est aujourd’hui le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est le premier partenaire commercial du Mexique au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Les échanges commerciaux bilatéraux ont maintenu une croissance soutenue ces dernières années pour dépasser 15 milliards de dollars en 2025, créant des conditions favorables à l’élargissement de la coopération dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’agroalimentaire, des produits agricoles, de la logistique et du développement des chaînes d’approvisionnement.

Le Bureau commercial du Vietnam au Mexique a également présenté le Vietnam International Sourcing 2026, grand salon international de promotion commerciale organisé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce. Les entreprises de l'État de Veracruz ont été invitées à y participer afin de rechercher de nouveaux partenaires, de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et de renforcer leurs liens directs avec les producteurs et exportateurs vietnamiens.

L'État de Veracruz est l'un des principaux pôles économiques et logistiques du Mexique. Il abrite le port de Veracruz, le plus grand port maritime de la côte du golfe du Mexique et l'une des principales portes d'entrée maritimes du pays. Selon l'Administration du système portuaire national de Veracruz (ASIPONA Veracruz), le port a traité environ 34 millions de tonnes de marchandises en 2025, jouant un rôle stratégique dans les échanges entre le Mexique, la côte Est des États-Unis, l'Europe et les Caraïbes. Situé à l'extrémité orientale du Corridor interocéanique de l'isthme de Tehuantepec, Veracruz s'affirme également comme une plateforme logistique stratégique, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et le Mexique dans les domaines portuaire, du transport maritime et des chaînes d'approvisionnement.

À l’issue du séminaire, la délégation du Bureau commercial du Vietnam au Mexique s’est entretenue avec les responsables d’ASIPONA Veracruz et a effectué une visite des infrastructures et des services logistiques du port de Veracruz afin d’évaluer les possibilités de renforcer les liaisons maritimes entre les deux pays, dans le but de soutenir les activités d’import-export et de réduire les coûts logistiques des entreprises vietnamiennes et mexicaines.

Le président du COMCE Veracruz a salué les remarquables performances économiques du Vietnam et a réaffirmé la volonté de son organisation de poursuivre sa coopération avec le Bureau commercial du Vietnam au Mexique en matière de partage d'informations sur les marchés, de mise en relation des entreprises et de promotion commerciale. Les deux parties sont convenues de maintenir des mécanismes de concertation réguliers, de renforcer les activités de réseautage entre les entreprises et d'accompagner les milieux d'affaires dans l'exploitation des opportunités de coopération, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat intégral entre le Vietnam et le Mexique. -VNA

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