Pêche INN : de nouveaux efforts pour obtenir la levée du "carton jaune"

Hanoï (VNA) - Le matin du 28 juillet à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a présidé la 35e réunion du Comité national de pilotage sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le développement durable de la pêche.



Présentant son rapport lors de la réunion, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Vo Thanh Hung, a indiqué que la lutte contre la pêche INN avait continué d'enregistrer des avancées positives. Le dispositif de pilotage, du niveau central aux collectivités locales, a été consolidé, tandis que le cadre institutionnel a continué d'être renforcé.

La gestion de la flotte de pêche, le suivi des navires, la traçabilité des produits de la pêche ainsi que le traitement des infractions ont également été intensifiés. Toutefois, la cinquième mission d'inspection de la Commission européenne (CE) a mis en évidence des lacunes persistantes dans l'application de la réglementation sur le terrain, notamment en matière de traitement des infractions, d'interconnexion du système de surveillance des navires (VMS) et de prévention des incursions dans les eaux étrangères, autant de critères déterminants pour la levée du "carton jaune" en 2026.



Depuis la dernière inspection, le gouvernement a promulgué la dépêche officielle n°34, réorganisé le Comité national de pilotage et instauré un système national des rapports électroniques. Sur les 267 missions initialement confiées, 254 ont été accomplies, tandis que 21 des 35 nouvelles tâches post-inspection ont été finalisées.



Le cadre juridique de la lutte contre la pêche INN répond désormais dans l'ensemble aux exigences. Le gouvernement a promulgué le décret n° 246/2026/NĐ-CP relatif aux sanctions administratives dans le secteur de la pêche.



Panorama de la réunion. Photo: VNA

À ce jour, la base de données VN-Fishbase recense 80 332 navires de pêche. Parmi eux, 91,9 % disposent d'un certificat d'immatriculation valide, 95,7 % d'une licence de pêche en cours de validité. Le taux d'équipement en système de surveillance des navires (VMS) des bateaux de 15 mètres et plus atteint 99,6 %, tandis que le nombre de navires ayant franchi les limites des zones de pêche autorisées ou perdu leur connexion au VMS a diminué par rapport à la même période de l'an dernier.

Malgré ces chiffres, le bilan répressif reste contrasté : sur 4 713 infractions détectées au premier semestre, seules 1 341 ont été sanctionnées pour un montant de plus de 42 milliards de dongs. Bien que les violations dans les eaux étrangères aient chuté de 86,7 % par rapport à 2025 avec 8 cas recensés, ce résultat ne répond pas encore pleinement aux exigences de la CE.



Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement préconise une campagne intensive jusqu'au 31 août 2026, au cours de laquelle les dirigeants des ministères concernés et des localités côtières devront assumer une responsabilité directe dans la mise en œuvre des mesures.



En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souligné que le développement de l'économie maritime, en général, et du secteur de la pêche, en particulier, revêtait une importance stratégique. Au cours des cinq dernières années, ce secteur a généré des dizaines de milliards de dollars de recettes à l'exportation, apportant une contribution majeure au développement économique du pays. Toutefois, le secteur de la pêche demeure confronté à de nombreuses difficultés, en particulier le maintien, depuis huit ans, du "carton jaune" infligé par la CE pour la pêche INN.



Selon le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung, la principale cause réside dans le manque de fermeté et de coordination des autorités de certaines collectivités locales dans la conduite et la mise en œuvre des mesures.



À plus long terme, il a appelé à l'élaboration d'une stratégie de développement durable du secteur de la pêche, fondée sur la nouvelle résolution relative à l'économie maritime. Celle-ci devra couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production d'alevins à la pêche, à la transformation, à l'exportation, tout en favorisant l'application des sciences et des technologies à l'économie maritime.



Le vice-Premier ministre a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures convenues lors de cette réunion. Les collectivités locales devront assumer l'entière responsabilité des résultats obtenus sur leur territoire et préparer avec soin la prochaine mission d'inspection de la CE. -VNA



