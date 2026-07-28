Économie

Hanoi lance la consommation numérique et le soutien au commerce électronique

La ville ambitionne de compter 500 entités participantes d’ici 2028, d’intégrer 1.000 produits à des stands numériques ou à des sections connexes, et de garantir qu’au moins 80% d’entre eux disposent de systèmes de traçabilité ou d’identification. Par ailleurs, l’ensemble des entités participantes bénéficiera d’un accompagnement sur les obligations de transparence.

Les produits vietnamiens accèdent progressivement aux marchés internationaux grâce aux plateformes de commerce électronique. Photo: VietnamPlus
Les produits vietnamiens accèdent progressivement aux marchés internationaux grâce aux plateformes de commerce électronique. Photo: VietnamPlus

Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi va mettre en œuvre un programme pilote de soutien à la consommation numérique et au commerce électronique afin de créer un environnement d’achat en ligne transparent, sécurisé et traçable, tout en renforçant la protection des consommateurs et en améliorant la gestion du commerce électronique par les pouvoirs publics.

Conformément au projet approuvé par la décision n°3732/QD-UBND du 27 juillet 2026, la ville ambitionne de compter 500 entités participantes d’ici 2028, d’intégrer 1.000 produits à des stands numériques ou à des sections connexes, et de garantir qu’au moins 80% d’entre eux disposent de systèmes de traçabilité ou d’identification. Par ailleurs, l’ensemble des entités participantes bénéficiera d’un accompagnement sur les obligations de transparence.

La ville prévoit également que 90% des plaintes et signalements seront classés et transmis pour traitement dans les délais impartis, que 70% d’entre eux recevront une réponse dans les délais annoncés, que 20 sessions de formation seront organisées, qu’un tableau de bord sera mis en place et qu’un taux de satisfaction supérieur à 80% sera atteint parmi les participants.

L’un des éléments clés du projet est la mise en place d’un mécanisme de soutien au commerce électronique, doté d’une procédure unifiée définissant clairement les responsabilités des autorités compétentes, des collectivités locales, des plateformes de commerce électronique, des entreprises technologiques et des opérateurs commerciaux.

Parallèlement, la ville élaborera un règlement de coordination interinstitutionnelle afin de renforcer la supervision et la gestion des activités de commerce électronique.

Sur le plan technologique, le système s’appuiera sur les plateformes existantes, telles que le site web de la ville, l’application iHanoi, le système de signalement des incidents et les bases de données partagées, afin d’éviter les investissements redondants.

Le projet prévoit également la création d’une section intitulée «Vitrine numérique de la capitale», où seront publiées des informations sur les entreprises, les produits autorisés, leur origine, les politiques de retour et les canaux de service client. Cette plateforme se connectera, sur la base du volontariat et dans le respect de la réglementation sur la protection des données, aux places de marché en ligne, aux réseaux sociaux, aux services logistiques, aux systèmes de paiement et aux plateformes de traçabilité.

Dans la lutte contre la contrefaçon, les marchandises d’origine inconnue et la fraude commerciale, le sous-département de la gestion des marchés de Hanoi coordonnera les inspections spécialisées. Les informations relatives aux contrôles et aux sanctions seront intégrées à une cartographie des risques afin de renforcer les dispositifs d’alerte précoce et de surveillance. Parallèlement, la ville encouragera l’utilisation du big data et de l’intelligence artificielle (IA) pour analyser, prévoir et détecter les risques dans l’environnement numérique.

Le projet met également l’accent sur la communication, la formation et la mobilisation des ressources sociales. Hanoï lancera une campagne sous le slogan « Consommation numérique sûre – Entreprises transparentes – Produits d’origine vérifiable », et proposera des formations aux élus locaux, aux commerçants, aux entreprises, aux producteurs du programme OCOP (À chaque commune son produit), aux villages de métiers, aux consommateurs et aux équipes de transformation numérique communautaires.

Elle réunira également des plateformes technologiques, des entreprises de logistique, des banques, des prestataires de paiement, des organismes de traçabilité et des centres de formation afin de fournir des solutions technologiques, des spécialistes et du matériel de formation, en veillant à ce qu’aucune entreprise n’influence les critères de certification, la gestion des données ou le contenu du soutien fourni par l’État. – VNA

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