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12es Championnat d’Asie de natation par groupes d’âge: le Vietnam remporte 14 médailles d'or

L’équipe nationale vietnamienne de natation a conclu en beauté les 12es Championnat d’Asie de natation par groupes d’âge du 17 au 21 juillet à Bangkok, en Thaïlande, décrochant la quatrième place au classement général avec 14 médailles d’or.

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#12es Championnat d’Asie de natation par groupes d’âge #Thaïlande #natation
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