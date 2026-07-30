Économie

Lucky Supermarket, vitrine des produits vietnamiens au Canada

Lucky exploite aujourd'hui neuf supermarchés à Edmonton, Calgary, Winnipeg et Surrey, dont la superficie varie de 2 300 à 5 000 m². Derrière ce réseau de distribution se trouve le groupe Dong Phuong, chargé de l'importation, de la logistique et de la distribution en gros pour de nombreux autres réseaux de distribution au Canada.

Des consommateurs canadiens explorent des produits à base de café vietnamien. Photo: VNA
Des consommateurs canadiens explorent des produits à base de café vietnamien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Créés en 1981 à partir d'une épicerie familiale, Lucky Supermarket et le groupe Dong Phuong sont devenus l'un des principaux réseaux de distribution alimentaire asiatique de l'Ouest canadien. Après 45 ans de développement, ils ne s'adressent plus seulement à la communauté vietnamienne, mais constituent également l'un des principaux canaux de distribution des produits agricoles, alimentaires et de consommation vietnamiens sur le marché canadien.

Lucky exploite aujourd'hui neuf supermarchés à Edmonton, Calgary, Winnipeg et Surrey, dont la superficie varie de 2 300 à 5 000 m². Derrière ce réseau de distribution se trouve le groupe Dong Phuong, chargé de l'importation, de la logistique et de la distribution en gros pour de nombreux autres réseaux de distribution au Canada. Ce modèle intégré, qui couvre l'approvisionnement au Vietnam, l'importation, la distribution et la vente au détail, permet aux produits vietnamiens de parvenir plus rapidement aux consommateurs, de réduire le nombre d'intermédiaires et d'en renforcer la compétitivité.

Selon Tran Thu Quynh, conseillère commerciale à l'ambassade du Vietnam au Canada, Lucky et le groupe Dong Phuong figurent parmi les entreprises pionnières exploitant simultanément un système de distribution et de vente au détail. Grâce à un réseau d'achat direct établi au Vietnam, les marchandises sont acheminées sans passer par des pays tiers. Par conséquent, les produits d'origine vietnamienne représentent environ 30 % du catalogue de Lucky.

Chaque année, le groupe Dong Phuong importe près de 500 conteneurs de produits vietnamiens. À côté des produits traditionnels tels que le riz, la sauce de poisson, le café ou les aliments séchés, l'offre s'est progressivement élargie aux fruits frais, aux boissons, aux produits transformés, aux aliments végétariens, aux articles ménagers et aux céramiques. Avec l'ouverture prévue de dix nouveaux supermarchés d'ici à 2030, le groupe entend accroître encore la présence des produits vietnamiens au Canada.

Nguyen Tan Ba, fondateur de Lucky Supermarket, a indiqué que les produits aquatiques transformés, les fruits tropicaux et le riz conservent de nombreux avantages concurrentiels. Cependant, la tendance de consommation s'oriente fortement vers les aliments hautement transformés, les produits pratiques, les aliments végétaliens et les articles adaptés aux jeunes consommateurs.

Tran Thu Quynh souligne que le développement de Lucky contribue non seulement à accroître la part de marché des produits vietnamiens, mais aussi à favoriser l'intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement modernes du Canada.

Le Bureau commercial du Vietnam au Canada a collaboré avec Lucky et le groupe Dong Phuong pour organiser des activités de mise en relation d'affaires (B2B), amener des importateurs canadiens au Vietnam et aider les entreprises locales à adapter leurs produits. Des programmes de promotion de la marque ont également été organisés, tels que la Journée du café vietnamien au Canada ou la présentation des produits du Nouvel An lunaire.

Si l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) offre d'importants avantages tarifaires, les entreprises vietnamiennes restent confrontées à plusieurs obstacles, notamment en matière de quarantaine, de sécurité sanitaire des aliments, d'emballage, de traçabilité et de coûts logistiques. Certains produits à forte valeur ajoutée, comme la viande, les œufs ou les produits laitiers, ne peuvent toujours pas accéder au marché canadien en raison des réglementations sanitaires et du système canadien de gestion de l'offre.

Pour élargir leur clientèle au-delà de la communauté vietnamienne et séduire davantage les consommateurs canadiens, les entreprises vietnamiennes devront poursuivre leurs efforts en matière de normalisation de la qualité, d'innovation dans les produits transformés et de modernisation des emballages, tout en renforçant leur coopération avec des importateurs disposant de solides réseaux de distribution.-VNA

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