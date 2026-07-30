Vietnam - Italie : vers un partenariat renforcé dans les technologies de sécurité

Hanoï (VNA) - Le général Luong Tam Quang, ministre vietnamien de la Sécurité publique, a reçu le 29 juillet à Hanoï une délégation de l'entreprise italienne Leonardo S.p.A., conduite par Daniele Tavarno, directeur des ventes internationales des systèmes de gestion du trafic aérien.

L'objectif était d'évoquer le renforcement de la coopération technologique au service de la sécurité nationale et de l'ordre public.

Le ministre a salué la position de Leonardo parmi les principaux groupes européens de haute technologie, mettant en avant son expertise dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'aérospatiale, des hélicoptères, de l'électronique et du numérique. Il a notamment souligné les compétences du groupe en cybersécurité, systèmes de commandement et de contrôle, radars, capteurs, surveillance des frontières et protection des infrastructures critiques.



Luong Tam Quang a rappelé que le Vietnam accélère la mise en œuvre de sa stratégie de développement scientifique et technologique, de l'innovation et de la transformation numérique, tout en perfectionnant son cadre juridique afin de favoriser l'essor des industries de défense et de sécurité, de renforcer la coopération internationale et d'attirer des technologies de pointe. Dans ce contexte, le ministère de la Sécurité publique souhaite approfondir ses partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan, notamment dans les domaines de la recherche, du transfert de technologies, de la formation de ressources humaines hautement qualifiées et du développement de solutions innovantes au service de la sécurité nationale, du maintien de l'ordre public et de la lutte contre la criminalité.



Accueillant favorablement les propositions de Leonardo, le ministre a invité le groupe à intensifier les échanges avec les unités compétentes du ministère afin de partager son expertise et de présenter ses solutions technologiques les plus avancées. Les deux parties sont notamment appelées à renforcer leur coopération dans les applications de l'intelligence artificielle, de l'AI Vision, de l'analyse des mégadonnées, de l'informatique en nuage, ainsi que dans le développement de centres de données et de plateformes numériques dédiés aux activités de gestion, de commandement et de conduite des opérations.



Luong Tam Quang a également proposé de renforcer les programmes conjoints de recherche, de formation et de transfert de technologies, adaptés aux besoins de développement des deux parties. Il a assuré que le ministère vietnamien créerait les conditions propices à la concrétisation de ces projets, se disant convaincu que le partenariat avec Leonardo S.p.A. continuerait de se développer.



Remerciant le ministre pour son accueil, Daniele Tavarno s'est déclaré impressionné par le potentiel de développement du Vietnam. Il a réaffirmé l'engagement de Leonardo S.p.A. à poursuivre l'étude et la mise en œuvre de projets de coopération stratégiques, contribuant ainsi au renforcement des relations entre le Vietnam et l'Italie. -VNA