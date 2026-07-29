Politique

Les médias cambodgiens mettent en lumière les avancées des relations Vietnam-Cambodge

Les médias cambodgiens ont largement couvert la visite officielle de la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, au Vietnam.

Le quotidien Kampuchea Thmey a notamment relayé les déclarations de Samdech Khuon Sudary lors de son entretien, le 28 juillet, avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân. Photo: VNA
Le quotidien Kampuchea Thmey a notamment relayé les déclarations de Samdech Khuon Sudary lors de son entretien, le 28 juillet, avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Ces derniers jours, plusieurs grands organes de presse cambodgiens, dont Fresh News, Kampuchea Thmey et l’Agence Kampuchea Presse (AKP), ont largement couvert la visite officielle de la présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, au Vietnam.

Selon ces médias, cette visite contribue à continuer de consolider les relations d’amitié traditionnell, de solidarité et de coopération stratégique globale entre les deux pays.

Le quotidien Kampuchea Thmey a notamment relayé les déclarations de Samdech Khuon Sudary lors de son entretien, le 28 juillet, avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân. La dirigeante cambodgienne y a souligné que la coopération entre les deux organes législatifs illustre pleinement l’esprit selon lequel « la solidarité fait la force, la coopération apporte des bénéfices et le dialogue consolide la confiance politique ». Selon le journal, les deux dirigeants sont convenus de poursuivre la mise en œuvre des accords de haut niveau, d’étudier la révision et la signature d’un nouveau mémorandum de coopération entre les deux organes législatifs, ainsi que d’intensifier la collaboration bilatérale, notamment dans le domaine de la santé.

De son côté, Fresh News a mis l’accent sur la rencontre entre Samdech Khuon Sudary et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de continuer à développer les relations bilatérales conformément à la devise : « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale, durable et à long terme ».

La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a salué les progrès enregistrés par le Vietnam en matière de développement socio-économique et de réformes. Pour sa part, Tô Lâm a insisté sur l’importance de maintenir une frontière commune de paix, de renforcer la connectivité des infrastructures, notamment à travers le projet d’autoroute Phnom Penh – Hô Chi Minh-Ville, de développer les échanges commerciaux et les investissements, ainsi que de promouvoir davantage la diplomatie parlementaire au service des relations bilatérales.

AKP a, pour sa part, concentré sa couverture sur la rencontre entre Samdech Khuon Sudary et le Premier ministre Lê Minh Hung. L’agence a souligné la détermination des dirigeants des deux pays à porter les échanges commerciaux bilatéraux de 11,33 milliards de dollars en 2025 à 20 milliards de dollars dans les prochaines années.

Selon AKP, le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam poursuivrait la mise en œuvre des accords de haut niveau, encouragerait les entreprises vietnamiennes à développer leurs investissements au Cambodge, renforcerait la coopération dans la formation des ressources humaines et poursuivrait la coordination avec les autorités cambodgiennes pour la recherche et le rapatriement des dépouilles des soldats volontaires vietnamiens tombés au Cambodge.

À cette occasion, Samdech Khuon Sudary a souhaité renforcer les investissements vietnamiens dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, des technologies et de l’innovation.

Elle a par ailleurs salué le soutien apporté par le Vietnam au règlement pacifique de la question frontalière entre le Cambodge et la Thaïlande, ainsi que sa participation à l’ASEAN Observer Team (AOT).

Dans l’ensemble, les médias cambodgiens estiment que cette visite officielle au Vietnam s’est déroulée avec succès, contribuant ainsi à approfondir les relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA

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