Le Vietnam et l’Australie renforcent leur partenariat stratégique global

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a reçu le 28 juillet Anne Aly, députée et ministre australienne du Développement international, des Petites entreprises et des Affaires multiculturelles, en visite de travail au Vietnam.



Le ministre Le Hoai Trung s'est félicité des progrès positifs du partenariat stratégique global entre le Vietnam et l'Australie et a salué les résultats concrets de la mise en œuvre du Programme d'action 2024-2027.



Évoquant les nouvelles orientations de développement du Vietnam définies lors du 3e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du 14e mandat, il a souligné que les priorités du pays en matière de sciences, de technologies, d'innovation, de transformation numérique, de développement de l’économie privée et de ressources humaines de haute qualité ouvraient de nouvelles perspectives de coopération avec l'Australie.



Le ministre a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines des minerais critiques, de la finance, des sciences marines, de la transformation agricole de haute technologie, du développement des chaînes d'approvisionnement, ainsi que de la formation adaptée aux besoins du Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.



Soulignant que l'Australie était l'un des partenaires de développement importants du Vietnam, il a souhaité que Canberra poursuive son soutien à travers les programmes d'aide publique au développement (APD), notamment dans la lutte contre le changement climatique et le développement d'infrastructures de qualité.



Anne Aly a réaffirmé l'importance que l'Australie attache au rôle et à la position croissants du Vietnam dans la région et s'est engagée à mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique global en réponse aux priorités de développement du Vietnam.



Elle a également souligné que l'Australie était prête à partager son expérience et son expertise, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l'intelligence artificielle (IA), du développement des chaînes d'approvisionnement agricoles et des secteurs dans lesquels elle dispose d'atouts, affirmant que la coopération entre les deux pays contribuait non seulement à leur développement, mais aussi à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la prospérité de la région.



Les deux ministres sont convenus de renforcer la coopération en matière de formation des ressources humaines et de poursuivre leur coordination étroite au sein de l'ASEAN, de la coopération du Mékong et des mécanismes régionaux, afin de rendre le partenariat stratégique global Vietnam-Australie toujours plus concret, efficace et durable. -VNA