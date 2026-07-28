Politique

Cinq membres du Parti exclus pour violations

Le Secrétariat du Parti a prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de cinq membres du Parti.

Hanoï (VNA) – Réuni le 28 juillet au siège du Comité central du Parti, le Secrétariat du Parti a examiné la proposition de la Commission centrale de contrôle concernant des mesures disciplinaires à l'encontre de membres du Parti ayant commis des violations.

Le Secrétariat a estimé que Hoang Trung, membre de la permanence du Comité du Parti et vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement ; Duong Thanh Trung, ancien vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien président du Comité populaire de la province de Bac Lieu (aujourd'hui intégrée à la province de Ca Mau) ; Do Truong Giang, ancien directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce de Lao Cai ; Nguyen The Minh, ancien secrétaire du Comité du Parti de la commune de Binh Lieu et ancien secrétaire de l'Union provinciale de la jeunesse de Quang Ninh ; ainsi que Nguyen Phuong Thao, ancienne secrétaire de l'Union provinciale de la jeunesse de Quang Ninh, avaient fait preuve d'une dégradation de leur idéologie politique, de leur éthique et de leur mode de vie, enfreint les règles du Parti et les lois de l'État, provoquant des conséquences très graves et portant gravement atteinte au prestige des organisations concernées.

Au vu de la nature, de la gravité et des conséquences des violations, le Secrétariat a décidé de les exclure du Parti.

Le Secrétariat a également demandé aux autorités compétentes de prendre, en temps voulu, les mesures disciplinaires administratives correspondantes. -VNA

#Parti communiste #Secrétariat #discipline
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