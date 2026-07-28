Le dirigeant To Lam reçoit la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne

Hanoï (VNA) – Le Vietnam soutient toujours le développement du Cambodge dans la paix, la stabilité et la prospérité, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en recevant le 28 juillet à Hanoï la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, en visite officielle au Vietnam.



Le dirigeant To Lam a affirmé que les relations entre les deux Partis et les deux pays constituent un patrimoine commun précieux, soulignant la nécessité de promouvoir les relations entre les Partis, les Assemblées nationales et les gouvernements afin d'orienter la coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.



Le dirigeant vietnamien s'est félicité du développement vigoureux des relations entre les deux pays, notamment de celles entre le PCV et le Parti du peuple cambodgien (PPC), fondées sur la confiance politique mutuelle. Saluant les résultats de l’entretien entre Samdech Khuon Sudary et le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, To Lam a suggéré aux deux organes législatifs de promouvoir activement les projets conjoints et de créer des conditions juridiques favorables afin de rendre la coopération bilatérale encore plus concrète et efficace.



De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, s'est dite très heureuse de revenir au Vietnam et a exprimé sa gratitude au dirigeant vietnamien pour son accueil chaleureux. Elle lui a transmis les salutations amicales du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, du président du PPC, Samdech Techo Hun Sen, et du Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet.



Samdech Khuon Sudary s'est dite convaincue que, sous la direction du PCV et de To Lam, avec les efforts du peuple vietnamien, le Vietnam atteindra tous ses objectifs et deviendra un pays prospère. Elle a également remercié le Vietnam pour son soutien constant et efficace envers le Cambodge.



La plus haute législatrice cambodgienne a affirmé que le Cambodge accorde de l’importance au développement de ses relations d'amitié et de coopération globale avec le Vietnam, rappelant que la solidarité entre les deux peuples s'est forgée dans les épreuves de l'histoire et demeure solide face à tous les défis.



Les deux parties ont souligné la portée stratégique des relations entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos dans le contexte actuel, notamment à travers la confiance politique, la coopération étroite en matière de défense et de sécurité, la connectivité économique et les échanges entre les peuples.



Rencontre entre le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary. Photo: VNA

Elles sont convenues de mettre pleinement à profit les mécanismes de coopération trilatérale, en particulier les réunions entre les trois Premiers ministres, les trois présidents d'Assemblée nationale, les trois ministres de la Défense, les trois ministres de la Sécurité publique/de l'Intérieur et les trois ministres des Affaires étrangères.



Enfin, les deux dirigeants ont échangé sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, tout en convenant de maintenir leur collaboration étroite et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, notamment de l'ASEAN et de la sous-région du Mékong.



To Lam a affirmé que le Vietnam est toujours prêt à coopérer étroitement et activement aux efforts communs de l'ASEAN, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement, ainsi qu'au renforcement de la solidarité interne et du rôle central de l'ASEAN. -VNA