Politique

Deuxième consultation politique entre le Vietnam et le Panama

La consultation politique a permis aux deux parties de définir les orientations destinées à approfondir la coopération entre le Vietnam et le Panama.

Deuxième consultation politique entre le Vietnam et le Panama. Photo: ministère des Affaires étrangères
Deuxième consultation politique entre le Vietnam et le Panama. Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – La deuxième consultation politique entre les ministères vietnamien et panaméen des Affaires étrangères s’est tenue le 28 juillet à Hanoï.

Lors de cet événement, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a informé son homologue panaméen panaméen Carlos Arturo Hoyos, en visite officielle au Vietnam du 26 au 29 juillet, de la situation socio-économique du Vietnam ainsi que des orientations de développement pour les années à venir. Il s'est félicité du renforcement constant des relations bilatérales dans tous les domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 28 août 1975.

Le vice-ministre Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam accorde toujours de l’importance au rôle et à la position du Panama en Amérique latine. Il a exprimé le souhait de voir la coopération traditionnelle entre les deux pays se développer davantage et gagner en efficacité, en mettant à profit les atouts économiques et la position géostratégique du Panama et du Vietnam comme passerelles entre les économies de l'Amérique latine et de l'ASEAN.

De son côté, le vice-ministre Carlos Arturo Hoyos a partagé des informations sur la situation de son pays et sur les réalisations socio-économiques récentes du gouvernement panaméen dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis. Saluant les remarquables résultats du Vietnam en matière de développement économique, de progrès social et de politique étrangère, il a exprimé le souhait de son pays de renforcer davantage les liens d'amitié et la coopération multisectorielle avec le Vietnam, en particulier dans les domaines du commerce, de l'économie et de l'investissement.

Les deux responsables se sont accordés sur les orientations et les mesures nécessaires pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, plus concret et plus durable. Ils ont convenu de préparer activement les visites et les contacts à haut niveau, d'exploiter efficacement les mécanismes existants tels que les consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères et la Commission mixte sur l'économie, le commerce et l'investissement.

Elles ont également décidé de renforcer les échanges entre les ministères, les localités et les entreprises des deux pays, tout en accélérant les négociations sur de nouveaux accords dans des domaines prometteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les douanes et l'éducation...

Les deux parties ont également échangé sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant de poursuivre leur coordination étroite et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Au cours de son séjour, le vice-ministre panaméen a rendu une visite de courtoisie au chef de la diplomatie vietnamienne, Le Hoai Trung. Il a également eu des rencontres de travail avec plusieurs autres responsables vietnamiens et effectué des visites de sites économiques, historiques et culturels à Hanoï. -VNA

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