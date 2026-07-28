Le Vietnam réaffirme sa priorité accordée au renforcement de ses relations avec le Laos

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a reçu le 28 juillet à Hanoï, le président de la Cour populaire suprême du Laos, Phayvy Syboualypha, en visite officielle au Vietnam.



Le dirigeant To Lam a réaffirmé que le Vietnam accorde une priorité absolue au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique avec le Laos, qualifiant les relations bilatérales d'un bien inestimable des deux nations et pour leurs causes révolutionnaires.



Il a souligné que, face à l'évolution rapide et complexe de la situation régionale et mondiale, il est nécessaire aux deux pays de continuer à promouvoir leur confiance politique et leur solidarité spéciale, à maintenir une coordination étroite et à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi à préserver un environnement pacifique et stable propice au développement national.



To Lam a appelé les deux secteurs juridictionnels à renforcer leur coopération en matière de transformation numérique, de formation du personnel, de lutte contre la criminalité transnationale et de coordination au sein des forums régionaux et internationaux. Il a également proposé que les Cours populaires suprêmes du Vietnam, du Laos et du Cambodge partagent leurs expériences en matière de réforme judiciaire, d'État de droit, de formation du personnel et de transformation numérique.





Panorama de la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Phayvy Syboualypha a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations. Il a indiqué que les deux Cours populaires suprêmes étaient convenues de poursuivre leur coopération, en mettant l'accent sur la formation du personnel, la transformation numérique, le développement des tribunaux électroniques, ainsi que les échanges d'expériences en matière de perfectionnement du droit et de réforme judiciaire.



Il a affirmé que la Cour suprême populaire du Laos collaborera étroitement avec son homologue vietnamienne afin de mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays, contribuant ainsi à préserver et à promouvoir les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. -VNA