Politique

Le Vietnam réaffirme sa priorité accordée au renforcement de ses relations avec le Laos

En recevant le président de la Cour populaire suprême du Laos, le dirigeant To Lam a réaffirmé la priorité accordée au renforcement des relations bilatérales et appelé à intensifier la coopération entre les deux secteurs juridictionnels.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, reçoit le président de la Cour populaire suprême du Laos, Phayvy Syboualypha. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, reçoit le président de la Cour populaire suprême du Laos, Phayvy Syboualypha. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a reçu le 28 juillet à Hanoï, le président de la Cour populaire suprême du Laos, Phayvy Syboualypha, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant To Lam a réaffirmé que le Vietnam accorde une priorité absolue au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique avec le Laos, qualifiant les relations bilatérales d'un bien inestimable des deux nations et pour leurs causes révolutionnaires.

Il a souligné que, face à l'évolution rapide et complexe de la situation régionale et mondiale, il est nécessaire aux deux pays de continuer à promouvoir leur confiance politique et leur solidarité spéciale, à maintenir une coordination étroite et à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi à préserver un environnement pacifique et stable propice au développement national.

To Lam a appelé les deux secteurs juridictionnels à renforcer leur coopération en matière de transformation numérique, de formation du personnel, de lutte contre la criminalité transnationale et de coordination au sein des forums régionaux et internationaux. Il a également proposé que les Cours populaires suprêmes du Vietnam, du Laos et du Cambodge partagent leurs expériences en matière de réforme judiciaire, d'État de droit, de formation du personnel et de transformation numérique.

vnanet-toan-canh-buoi-tiep-photo-ttx.jpg
Panorama de la rencontre. Photo: VNA

De son côté, Phayvy Syboualypha a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations. Il a indiqué que les deux Cours populaires suprêmes étaient convenues de poursuivre leur coopération, en mettant l'accent sur la formation du personnel, la transformation numérique, le développement des tribunaux électroniques, ainsi que les échanges d'expériences en matière de perfectionnement du droit et de réforme judiciaire.

Il a affirmé que la Cour suprême populaire du Laos collaborera étroitement avec son homologue vietnamienne afin de mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays, contribuant ainsi à préserver et à promouvoir les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. -VNA

#secrétaire général du Parti et président de la République #To Lam #Laos
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân (à droite) serre la main de la présidente de la Cour suprême populaire du Laos, Viengthong Siphandon, à Hanoi, le 29 octobre. Photo : VNA

Le législateur suprême reçoit la présidente de la Cour suprême populaire du Laos

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a déclaré mercredi 29 octobre à la présidente de la Cour suprême populaire du Laos, Viengthong Siphandon, que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordent une grande importance à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération globale qui unissent les deux pays.

Voir plus

La présidente de l’Assemblée nationaledu Cambodge, Samdech Khuon Sudary, et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man. Photo. VNA

Hanoï et Phnom Penh misent sur une coopération parlementaire renforcée

En visite officielle au Vietnam, la présidente de l’Assemblée nationaledu Cambodge, Samdech Khuon Sudary, s’est entretenue le 28 juillet à Hanoï avec le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations bilatérales, de renforcer la coopération parlementaire et de promouvoir les échanges dans l’ensemble des domaines d’intérêt commun.

Le Bureau de l’Assemblée nationale informe la presse de la première session extraordinaire de la 16e législature, à Hanoi, le 28 juillet. Photo : VNA

L’Assemblée nationale examinera des textes importants en session extraordinaire

L’Assemblée nationale devra se pencher sur 31 questions importantes, notamment l’examen et l’adoption de 15 projets de loi et de 4 projets de résolution; l’examen de 5 autres questions importantes ; l’examen en première lecture de 7 autres projets de loi ; et l’examen d’autres questions relevant de ses compétences.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm à Jakarta (Indonésie), en mars 2025. Photo: VNA

Vietnam - ASEAN : 31 ans d'un engagement au service de l'intégration

Trente et un ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam s’est imposé comme un membre actif, responsable et moteur de l’organisation régionale. D’une intégration progressive à un rôle croissant dans la définition des orientations stratégiques du bloc, Hanoï entend désormais contribuer à façonner les règles de la coopération régionale tout en consolidant le rôle central de l’ASEAN dans un contexte international en pleine mutation.

Le président de l'AN Tran Thanh Man s'exprime. Photo: VNA

AN : examen d'un projet de loi modifiant neuf lois relatives aux affaires militaires et à la défense

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de neuf lois relatives aux affaires militaires et à la défense, afin d'assurer la cohérence du système juridique dans le contexte de la réorganisation de l'appareil de l'État et de la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux.

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong (à droite), cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, s'entretient avec l'Agence vietnamienne d'information, à Kuala Lumpur, en Malaisie. Photo: VNA

Le Vietnam fait œuvre de pionnier dans la mise en œuvre de la Vision 2045 de l’ASEAN

Le Vietnam a intégré les principes de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN à ses plans nationaux de développement afin de générer des synergies et des résultats concrets. Par ailleurs, en sa qualité de coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande et ASEAN-Royaume-Uni pour la période 2024-2027, le pays s’appuie sur le soutien de ces partenaires pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie régionale.