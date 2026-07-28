Politique

Le Vietnam et le Burundi renforcent les relations entre leurs Partis au pouvoir

Le Vietnam et le Burundi sont convenus de renforcer la coopération entre leurs Partis au pouvoir et d’approfondir leurs relations bilatérales dans plusieurs domaines.

Signature du protocole d’accord de coopération entre le PCV et le CNDD-FDD. Photo: VNA
Signature du protocole d’accord de coopération entre le PCV et le CNDD-FDD. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV), s'est entretenu le 28 juillet à Hanoï avec le secrétaire général du Conseil national pour la défense de la démocratie–Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) du Burundi, Révérien Ndikuriyo, en visite officielle au Vietnam du 27 au 31 juillet.

Lors de l’entretien, Le Hoai Trung a souligné l’importance de cette visite, première effectuée par un dirigeant d’un parti politique africain au Vietnam depuis le 14e Congrès national du PCV.

Il a souligné que les deux nations devaient renforcer leur solidarité et contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans leurs régions respectives et dans le monde afin de créer un environnement favorable à la réalisation de leurs objectifs de développement. Il a proposé que les deux Partis élaborent un plan de coopération concret, intensifient les échanges et la formation de cadres, le partage d’expériences ainsi que les échanges entre les organisations sociopolitiques qui leur sont rattachées.

De son côté, Révérien Ndikuriyo a souligné que le Vietnam constitue un modèle de développement pour de nombreux pays africains. Il a affirmé que cette visite témoigne de la détermination du CNDD-FDD à consolider et à approfondir davantage les relations de confiance entre les deux Partis au pouvoir.

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Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, reçoit la délégation du CNDD-FDD. Photo: VNA

Les deux responsables sont convenus de promouvoir le rôle moteur des deux Partis au pouvoir dans le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans des domaines tels que l’investissement, les télécommunications, l’agriculture et l’énergie.

Ils ont également appelé les ministères et organismes compétents à accélérer les négociations, la signature et la mise en œuvre des accords de coopération afin de compléter le cadre juridique nécessaire au renforcement de la coopération bilatérale.

L’entretien a aussi porté sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de préserver leur tradition de solidarité, de poursuivre leur coordination étroite et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Concernant la Mer Orientale, Le Hoai Trung a appelé le Burundi à soutenir la position de l’ASEAN en faveur du règlement pacifique des différends maritimes dans le respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que les efforts de l’ASEAN visant à faire de cette zone un espace de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

À cette occasion, Le Hoai Trung et Révérien Ndikuriyo ont signé, au nom du PCV et du CNDD-FDD, un protocole d’accord de coopération destiné à établir un cadre pour les échanges et la coopération dans les années à venir. -VNA

#Burundi #CNDD-FDD Burundi
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