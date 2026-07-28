Le Vietnam prêt à porter ses relations avec le Canada à un niveau supérieur

Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache toujours de l’importance à son partenariat global avec le Canada et est prêt à œuvrer avec ce pays pour élargir et approfondir leur coopération, en vue d’une prochaine élévation du cadre de leurs relations, conformément au niveau de confiance politique atteint, au potentiel de coopération et aux intérêts des peuples des deux pays.



C’est ce qu’ a déclaré, le 28 juillet, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, en recevant l’ambassadeur du Canada au Vietnam, James Nickel.



Lors de la rencontre, Le Hoai Trung a salué les efforts déployés par ce dernier pour promouvoir le partenariat global Vietnam-Canada grâce à des échanges et à un engagement actifs auprès des ministères, des secteurs et des localités du Vietnam.



Dans l’esprit du consensus dégagé par le Premier ministre Le Minh Hung et son homologue canadien Mark Carney lors de leur entretien téléphonique du 21 juillet, visant à maintenir la dynamique positive actuelle et à porter les relations vietnamo-canadiennes à un niveau supérieur, le ministre Le Hoai Trung a proposé que les deux parties coordonnent étroitement leurs efforts afin d’élaborer une feuille de route précise pour le renforcement du cadre des relations bilatérales.



Le ministre vietnamien a souligné la nécessité de renforcer la coopération dans tous les domaines et d’établir de nouveaux cadres et mécanismes susceptibles de générer des avancées majeures, notamment en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que dans les sciences et les technologies.



De son côté, l’ambassadeur du Canada a affirmé le souhait de son pays d’approfondir son partenariat global avec le Vietnam dans tous les domaines, particulièrement dans un contexte mondial de plus en plus complexe et imprévisible. Il s’est engagé à collaborer étroitement avec le Vietnam pour concrétiser le renforcement des relations bilatérales et promouvoir les visites de haut niveau.



James Nickel a réaffirmé le soutien du Canada au rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale et son engagement à faire progresser le partenariat stratégique ASEAN-Canada. Le Canada continuera de collaborer étroitement avec le Vietnam dans le règlement des questions régionales et internationales d’intérêt commun, a-t-il ajouté. -VNA