Politique

Les Cours suprêmes du Vietnam et du Laos renforcent leur coopération

Les Cours populaires suprêmes du Vietnam et du Laos ont réaffirmé leur volonté d'approfondir leur coopération et ont signé un nouveau mémorandum d'entente.

Les présidents des Cours populaires suprêmes du Vietnam et du Laos signent un mémorandum d'entente remplaçant l'accord de coopération conclu le 13 août 2018. Photo: VNA
Les présidents des Cours populaires suprêmes du Vietnam et du Laos signent un mémorandum d'entente remplaçant l'accord de coopération conclu le 13 août 2018. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 28 juillet à Hanoï, le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyen Van Quang, s’est entretenu avec son homologue lao, Phayvy Siboualypha, en visite de travail au Vietnam du 27 au 30 juillet.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective des accords conclus entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, afin d'approfondir davantage la coopération entre les deux secteurs juridictionnels.

Elles ont salué les résultats obtenus dans leur coopération ces dernières années, notamment le maintien des échanges de délégations, le partage d'expériences en matière de réforme judiciaire, d'élaboration et de perfectionnement du droit, d'amélioration de la qualité des procès, de formation des cadres, de transformation numérique, de développement des tribunaux électroniques, ainsi que l'élargissement de la coopération entre les juridictions locales et l'efficacité de l'entraide judiciaire.

Les deux présidents sont convenus de renforcer leur coopération dans les domaines de la réforme judiciaire, de la formation des ressources humaines, de la transformation numérique, du développement des tribunaux électroniques, de l'application des sciences et des technologies, ainsi que d'élargir la coopération entre les juridictions locales des deux pays conformément au nouveau modèle d'organisation.

À l'issue des entretiens, les présidents des Cours populaires suprêmes du Vietnam et du Laos ont signé un mémorandum d'entente remplaçant l'accord de coopération conclu le 13 août 2018. Ce nouveau document établit un cadre de coopération plus complet, destiné à élargir et à renforcer l'efficacité de la coopération dans les domaines d'intérêt commun, au bénéfice des relations entre les deux secteurs juridictionnels. -VNA

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