Vietnam-Laos: les deux Commissions de l'organisation du PCV et PPRL renforcent leur coopération

Hanoï (VNA) – Un entretien s’est tenu le 28 juillet à Hanoï entre la Commission de l'organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et celle du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), à l'occasion de la visite de travail au Vietnam d'une délégation de cette dernière.



Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de l'organisation du Comité central du PCV, et Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PPRL et cheffe de la Commission de l'organisation du Comité central du PPRL, ont coprésidé cet entretien.



Félicitant le PPRL pour le succès de son 12e Congrès national ainsi que des élections législatives et locales, Nguyen Duy Ngoc a souligné que cet entretien revêtait une grande importance, illustrant les liens de confiance, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, ainsi qu'entre leurs Commissions de l'organisation.



S'agissant de la coopération entre les deux Commissions de l'organisation, les deux parties ont estimé que l'accord de coopération pour la période 2022-2026 avait été mis en œuvre de manière satisfaisante et avait produit des résultats positifs. Les échanges de délégations ont été organisés de manière efficace. La formation et le perfectionnement des hauts cadres du PPRL ont également bénéficié d'une attention particulière, avec une qualité de formation en constante amélioration.



Dans un esprit d'échanges francs et ouverts, les deux parties ont convenu que, face aux évolutions rapides de la situation régionale et internationale et alors que les deux pays mettaient en œuvre les résolutions de leurs congrès respectifs, le renforcement constant de la solidarité spéciale entre les deux Partis et les deux pays revêtait une importance majeure pour la stabilité et le développement de chacun, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.



À l'issue de l’entretien, Nguyen Duy Ngoc et Sisay Leudetmounsone ont signé un accord de coopération entre les deux Commissions de l'organisation pour la période 2026-2031. -VNA