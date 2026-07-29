Politique

Le Vietnam mise sur une approche globale de la sécurité nationale

Le 3e Plénum du Comité central du Parti a approuvé les grandes orientations d'une nouvelle stratégie de sécurité nationale. Celle-ci prévoit d’intégrer pleinement la sécurité dans le processus de développement du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime à la séance d’ouverture du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime à la séance d’ouverture du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans son discours prononcé lors de la séance d’ouverture du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, le 20 juillet, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a affirmé la nécessité de faire évoluer la stratégie de sécurité nationale, en passant d’une approche consistant à traiter les risques séparément à une prévention proactive, afin de renforcer la résilience et la capacité de défense de la nation.

Selon le dirigeant vietnamien, dans un monde où les risques sont de plus en plus interconnectés, la sécurité ne peut plus être garantie de manière isolée et la protection de l’environnement ne doit plus intervenir seulement après la survenue de dommages.

À la clôture du 3e Plénum du Comité central, To Lam a précisé que le Comité central avait approuvé les principales orientations de la nouvelle stratégie de sécurité nationale. Celle-ci prévoit d’intégrer pleinement la sécurité dans le processus de développement du pays, d’identifier de manière proactive et de traiter rapidement, le plus en amont possible, les risques traditionnels, non traditionnels, intersectoriels et transfrontaliers. L’objectif est de protéger le Parti, le régime, l’État, le peuple, l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, tout en garantissant la sécurité humaine, informatique, énergétique, hydrique, alimentaire ainsi que celle des infrastructures essentielles.

La principale innovation de la résolution sur la stratégie de sécurité nationale adoptée lors du 3e Plénum réside dans le concept de « protection du pays et développement durable ». Autrement dit, parallèlement à la protection du pays au sens traditionnel, il s'agit désormais de garantir un développement durable. Cette approche consiste à articuler étroitement la protection du territoire, la sécurité et l'ordre public avec le développement socio-économique. Elle s'inscrit dans une vision de « sécurité globale ».

Cette vision de la « sécurité globale » englobe des domaines qui n'étaient pas pris en compte dans la conception traditionnelle de la sécurité, tels que la protection des ressources en eau ou la prévention et la gestion des catastrophes naturelles.

Pour concrétiser cette vision, la nouvelle stratégie repose sur cinq piliers : la détection précoce des risques ; la préparation proactive des ressources nationales ; le renforcement de l’autonomie technologique et des ressources humaines hautement qualifiées ; le développement d’une industrie nationale de sécurité moderne et à double usage ; enfin, le renforcement de la cohésion nationale, associé à une intégration internationale et à une diplomatie actives.

L’autonomie stratégique en matière de sécurité exige des investissements importants dans la formation des ressources humaines ainsi que dans les sciences et les technologies.

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Ouverture du du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

L'industrie de la sécurité est appelée à franchir un cap en matière d'autonomie, de résilience, de modernisation et de capacités à double usage. Le caractère dual de cette industrie signifie qu'elle doit à la fois répondre aux besoins des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs missions et satisfaire les besoins légitimes de la société et de l'économie nationale.

Le développement de l'industrie de la sécurité constitue une condition indispensable pour permettre aux forces compétentes de remplir efficacement leur mission stratégique, qui consiste à détecter, prévenir et neutraliser, le plus en amont possible, les menaces pesant sur la sécurité nationale.

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a souligné que la sécurité nationale englobe désormais la sécurité du régime politique, de la culture, de l’idéologie, de l’économie, des finances, des données, de l’énergie, de l’eau et de la population, mais aussi celle des espaces numérique, spatial et aérien de basse altitude…. -VNA

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