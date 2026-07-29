Politique

Le dirigeant To Lam appelle à traduire les résolutions en actions concrètes

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé l'ensemble du système politique à traduire rapidement les résolutions du 3e Plénum du Comité central du Parti en programmes d'action concrets et efficaces.

Le dirigeant To Lam s'exprime lors de la conférence nationale consacrée à l'étude, à l'assimilation, à la diffusion et à la mise en œuvre des résolutions du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA
Le dirigeant To Lam s'exprime lors de la conférence nationale consacrée à l'étude, à l'assimilation, à la diffusion et à la mise en œuvre des résolutions du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 29 juillet à Hanoï, le Secrétariat du Comité central du Parti a organisé une conférence nationale consacrée à l'étude, à l'assimilation, à la diffusion et à la mise en œuvre des résolutions du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a souligné que le 3e Plénum avait adopté de nombreuses orientations majeures relatives à l'édification du Parti, au système politique, ainsi qu'au développement et à la défense du pays. Il a indiqué que ces décisions concrétisaient de manière importante la Résolution du 14e Congrès national du Parti, en reliant les objectifs de 2026 à ceux fixés pour 2030 et 2045. Elles visent à renforcer les capacités de direction et de gouvernance du Parti, à améliorer le fonctionnement du système politique, à mieux mobiliser les ressources et à élever le niveau de vie de la population.

To Lam a appelé l'ensemble du Parti et du système politique à bien comprendre les orientations, les nouveautés et les liens étroits entre les décisions stratégiques du Comité central afin de garantir une action cohérente.

Il a demandé de traduire sans délai ces décisions en programmes et plans d'action concrets, adaptés à la réalité, clairement hiérarchisés et coordonnés.

Le dirigeant vietnamien a également insisté sur la nécessité de transformer rapidement et de manière cohérente les orientations du Parti en dispositions juridiques claires et applicables.

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Photo: VNA

Concernant la mise en œuvre, il a souligné que chaque mission devait être assortie d'un calendrier précis. Au cours des six derniers mois de 2026, il faudra assurer le bon fonctionnement de l'appareil administratif, lever les blocages les plus urgents et s'efforcer d'atteindre au mieux les objectifs de développement socio-économique. Au cours du 14e mandat, les principales décisions devront être progressivement institutionnalisées, tandis que la décentralisation et la délégation de compétences devront être consolidées afin de jeter les bases d'un nouveau modèle de développement. À l'horizon 2030 et 2045, le Vietnam devra renforcer son autonomie, sa compétitivité, sa capacité d'adaptation et sa résilience.

Le dirigeant To Lam a également appelé à renforcer les capacités d'exécution afin d'assurer un fonctionnement fluide et efficace de l'ensemble du système politique.

Il a souligné que la décentralisation devait aller de pair avec les ressources humaines, les moyens financiers, les données, les technologies et des mécanismes efficaces de contrôle du pouvoir. Les données devront être exactes, complètes, harmonisées et partagées conformément aux compétences de chaque niveau, afin de mettre fin à l'obligation pour les citoyens de fournir des informations déjà détenues par les administrations.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a en outre appelé à poursuivre la constitution d'un corps de cadres compétents, intègres et à la hauteur de leurs responsabilités, tout en mettant l'accent sur le rôle exemplaire et déterminant des dirigeants.

Enfin, il a demandé de renforcer la discipline dans l'exécution des missions, d'intensifier les contrôles, la supervision, l'information et la communication, et d'évaluer les résultats sur la base de données objectives, de réalisations concrètes et de la satisfaction de la population.

Il a exhorté les comités du Parti, les administrations, les autorités locales et leurs responsables à se mettre immédiatement au travail, en définissant clairement les priorités, les responsabilités, le calendrier et les conditions de mise en œuvre. Selon lui, les résultats devront être mesurés à l'aune des changements concrets, de la qualité des services rendus et de la satisfaction de la population. Chaque cadre et membre du Parti est appelé à transformer les orientations en actions et les engagements en résultats. -VNA

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