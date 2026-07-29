Hô Chi Minh-Ville cultive ses liens avec la Thaïlande, le Cambodge et les Philippines

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville souhaite approfondir sa coopération multiforme avec la Thaïlande, le Cambodge et les Philippines, a déclaré le secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, aux diplomates des pays de l’ASEAN.



Le responsable a rencontré séparément mardi 28 juillet l’ambassadrice de Thaïlande au Vietnam, Urawadee Sriphiromya, et une délégation d’entreprises thaïlandaises, ainsi que le nouveau consul général du Cambodge, Luon Bunvadh, et la nouvelle consule générale des Philippines, Querobine Deapera Laccay.



Lors de sa rencontre avec la délégation thaïlandaise, il a souligné la dynamique croissante des relations vietnamo-thaïlandaises suite à la visite officielle du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Thaïlande en mai 2026, et à celle du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul au Vietnam en juin.



Trân Luu Quang a déclaré que ces échanges de haut niveau avaient jeté des bases solides pour un développement plus substantiel et efficace du partenariat stratégique global entre les deux pays.



La Thaïlande est actuellement le neuvième investisseur parmi les 152 pays et territoires investissant à Hô Chi Minh-Ville, avec un capital total enregistré de 7,1 milliards de dollars américains.



Trân Luu Quang a salué la diversité des investissements thaïlandais dans la métropole du Sud, et notamment le rôle de premier plan joué par les grandes entreprises dans les secteurs des énergies vertes, du commerce, du tourisme et de la culture. Il a réaffirmé que les autorités municipales continueraient de créer des conditions favorables au développement à long terme des entreprises thaïlandaises.



Pour sa part, Urawadee Sriphiromya a déclaré que les liens économiques étaient complétés par une étroite coopération diplomatique et des échanges culturels lors des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976-2026).



La diplomate a affirmé que les entreprises thaïlandaises restaient déterminées à accroître leurs investissements à Hô Chi Minh-Ville, contribuant ainsi à son objectif de croissance économique à deux chiffres.



Des représentants d’entreprises thaïlandaises ont également présenté les dernières informations concernant leurs activités d’investissement au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville, tandis que Trân Luu Quang a suggéré des pistes d’investissement en adéquation avec les nouvelles priorités de développement de la ville.



Recevant le diplomate cambodgien, le secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville l’a félicité pour sa nomination et a souligné les relations de bon voisinage privilégiées, la coopération globale et l’amitié de longue date entre le Vietnam et le Cambodge.



Il s’est dit convaincu que le consul général jouerait un rôle déterminant pour renforcer la coopération entre les deux pays et entre Hô Chi Minh-Ville et les collectivités locales cambodgiennes. Il a également annoncé le projet d’envoyer des délégations municipales au Cambodge afin de promouvoir une coopération plus étroite.



Luon Bunvadh s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités de la ville pour mettre en œuvre des programmes de coopération concrets, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales.



Lors de sa rencontre avec la consule générale des Philippines, Querobine Deapera Laccay, Trân Luu Quang a exprimé sa compassion face aux pertes causées par les tempêtes et les inondations récurrentes aux Philippines, en particulier sur l’île de Luzon.



Il a salué la résilience du peuple philippin, affirmant que sa détermination à surmonter les catastrophes naturelles offrait une expérience précieuse aux communautés vietnamiennes exposées à ces risques. Trân Luu Quang a également exprimé son souhait de se rendre aux Philippines prochainement et a invité la consule générale à proposer de nouveaux domaines de coopération.



Querobine Deapera Laccay a affirmé que les Philippines étaient disposées à partager leur expérience en matière de gestion des catastrophes avec le Vietnam. Elle a également invité les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville à se rendre dans le pays prochainement. – VNA

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