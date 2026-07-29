Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary, a visité, le 28 juillet, le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel), dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.



Accueillant la dirigeante cambodgienne et la délégation parlementaire de haut niveau qui l’accompagnait, le directeur général adjoint de Viettel, le général de brigade Do Minh Phuong, a présenté le processus de développement et d’investissement international du groupe.



Il a indiqué que Viettel investissait dans plusieurs pays et avait structuré sa stratégie de développement autour de cinq piliers : les télécommunications, les hautes technologies, la transformation numérique, le commerce électronique ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies.



Selon le général Do Minh Phuong, le Cambodge est toujours considéré comme l’un des marchés étrangers prioritaires de Viettel, avec un fort potentiel de croissance à long terme. Il a souligné que le groupe poursuivait une stratégie de développement durable depuis son implantation au Cambodge, considérant que la réussite de ses activités était étroitement liée au développement du pays d’accueil.



Outre le respect de ses obligations financières envers l’État cambodgien, Viettel a créé des dizaines de milliers d'emplois, mis en œuvre des programmes sociaux, contribué au développement des infrastructures de télécommunications, favorisé l’économie numérique et participé à l’amélioration des conditions de vie de la population, a-t-il ajouté.

La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne visite Viettel. Photo: VNA

La présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne a salué le rôle croissant de Viettel dans le développement technologique et la transformation numérique au Cambodge, notamment à travers sa filiale Metfone. Elle a déclaré que Metfone, outre sa contribution au budget de l’État, avait contribué à étendre les infrastructures de télécommunications. La société fournit des services de qualité aussi bien dans les zones urbaines que rurales, permettant ainsi aux citoyens, aux entreprises et aux administrations d’accéder à des services numériques modernes.



Samdech Khuon Sudary a souligné que le Cambodge disposait encore d'un potentiel considérable pour développer les applications des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans les administrations publiques.



Soutenant les propositions de Viettel visant à renforcer la coopération dans les domaines de la transformation numérique, des infrastructures numériques et du développement de l’administration numérique, Khuon Sudary a estimé que le groupe, fort de son expérience sur les marchés internationaux, continuerait à jouer un rôle majeur dans le développement technologique du Cambodge.



Elle s’est également déclarée convaincue que Viettel et Metfone contribueraient davantage au développement de l’économie et de la société numériques du Cambodge, tout en consolidant l’amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays. -VNA