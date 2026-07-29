Le Vietnam et la Lituanie renforcent leur coopération dans le cadre du partenariat Vietnam-UE

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent du Vietnam, Pham Gia Tuc, a reçu le 28 juillet à Hanoï, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, soulignant le potentiel considérable et les perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays.

Saluant les résultats de la séance de travail entre le ministre lituanien et son homologue vietnamien Le Hoai Trung, le dirigeant vietnamien a exprimé sa conviction que cette visite contribuerait à approfondir davantage l’amitié traditionnelle bilatérale ainsi que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).

Il a suggéré d'élargir les liens dans tous les domaines, en mettant l'accent sur le renforcement de la confiance politique par le biais de visites et de rencontres mutuelles à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau.

Sur le plan économique, il a exhorté les deux parties à optimiser les mécanismes de coopération existants, dynamiser les liens économiques, commerciaux et d'investissement en tirant pleinement parti de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), et à dynamiser la coopération dans des secteurs de pointe tels que l’économie numérique, la fintech, les énergies renouvelables, les infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi que la logistique portuaire.

Le vice-Premier ministre a réitéré l’engagement du Vietnam à offrir des conditions optimales aux entreprises lituaniennes souhaitant s’implanter durablement sur le marché national.

Abordant les questions diplomatiques et réglementaires, le dirigeant vietnamien a sollicité le soutien de la Lituanie afin d’encourager les États membres de l’UE restants à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA). Il a également appelé la Lituanie, notamment dans le cadre de sa présidence tournante du Conseil de l’UE au premier semestre 2027, à soutenir la levée du « carton jaune » appliqué par la Commission européenne aux produits aquatiques vietnamiens.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de finaliser les cadres juridiques bilatéraux, incluant les accords sur la non-double imposition, l'exemption de visa pour les passeports officiels et les conventions sur l’éducation et le travail, tout en demandant à Vilnius de continuer à créer des conditions propices pour la communauté vietnamienne résidant en Lituanie.

Se déclarant impressionné par les réalisations de développement du Vietnam, son rôle croissant au sein de l’ASEAN et les progrès des relations entre le Vietnam et l’UE, le chef de la diplomatie lituanienne a affirmé que son pays attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et était prêt à jouer un rôle de passerelle entre le Vietnam et l’Europe.

Il a précisé que sous la future présidence lituanienne de l'UE, la priorité sera accordée à la mise en œuvre des projets de coopération de l'UE avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures de transport, via la stratégie Global Gateway.

Répondant favorablement aux propositions vietnamiennes, Kestutis Budrys a exprimé la volonté de la Lituanie d’élargir la coopération avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de la cybersécurité, de la logistique et de l’agriculture, annonçant l’envoi prochain d’une délégation commerciale au Vietnam.

Par ailleurs, il a invité les deux parties à promouvoir la collaboration en matière de main-d'œuvre, d’échanges d'étudiants et de liens culturels, réaffirmant le soutien de son pays à l'EVIPA et à la levée rapide de l'avertissement en matière de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein de l’ONU et dans les forums multilatéraux, ainsi que de promouvoir les relations ASEAN-UE. Elles ont souligné l’importance essentielle du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA

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