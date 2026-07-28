Sciences

Le Vietnam mise sur la science et l'innovation pour transformer sa croissance

Placer la science, la technologie et l'innovation au cœur de sa stratégie de développement constitue le levier indispensable pour permettre à l'économie nationale de franchir un nouveau cap qualitatif et d'enregistrer un gain significatif de productivité.

L'attraction des talents dans la recherche scientifique et technologique joue un rôle crucial. Photo : VNA
L'attraction des talents dans la recherche scientifique et technologique joue un rôle crucial. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Suite à l'adoption, par le 3ᵉ Plénum du Parti, d'une résolution sur le renouvellement du modèle de croissance, le Vietnam place désormais la science, la technologie et l'innovation au cœur de sa stratégie de développement pour les années à venir.

Selon de nombreux experts, ce changement de paradigme constitue le levier indispensable pour permettre à l'économie nationale de franchir un nouveau cap qualitatif et d'enregistrer un gain significatif de productivité.

Le docteur Le Xuan Sang, vice-directeur de l’Institut d'économie vietnamienne et mondiale relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, souligne que le modèle de croissance fondé sur l’exploitation des ressources naturelles et une main-d’œuvre à bas coût, atteint aujourd’hui ses limites face à la montée en puissance de l’automatisation et de la robotique mondiale.

Pour s'affranchir durablement du piège du revenu intermédiaire, il estime que le pays doit impérativement monter en gamme sur le plan technologique afin d'accroître la productivité et la compétitivité de son économie. Toutefois, cette transition se heurte encore à plusieurs freins structurels, notamment la lourdeur des procédures administratives, des dépenses de recherche toujours inférieures à 2 % du PIB, ainsi qu'une gestion publique encore trop rigide, peu propice à la prise de risque inhérente à l'innovation. Pour y remédier, l'expert préconise de passer d'une logique de « contrôle des coûts » à une « gouvernance créatrice », tout en mobilisant plus efficacement les capitaux au profit des entreprises de haute technologie.

Cette ambition de transformation trouve une application concrète dans l’industrie navale, secteur clé de l’économie maritime. L’ingénieur Hoang Hung, président de l'Association des sciences et technologies de l'industrie de la construction navale, plaide pour une transition radicale de la simple sous-traitance vers la maîtrise complète de la conception, de la fabrication de navires sophistiqués. Il note cependant que le secteur doit surmonter une forte dépendance technologique vis-à-vis de l'étranger, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et une industrie auxiliaire encore trop fragmentée.

Afin de faire de l'industrie navale un moteur du nouveau modèle de croissance, Hoang Hung préconise la mise en œuvre coordonnée de politiques de soutien ciblées. Celles-ci comprennent la création d'un mécanisme de commande, de soutien à la recherche, de transfert de technologies pour la conception et la construction de navires de haute technologie utilisant des carburants propres (GNL, méthanol ou propulsion hybride), l'octroi de crédits préférentiels destinés à moderniser les infrastructures des chantiers navals, ainsi qu'une profonde réforme des programmes de formation afin de les aligner sur les normes internationales.

Dans un contexte marqué par la transition verte, la transformation numérique et le développement durable de l'économie maritime, le Vietnam doit accélérer l'acquisition des technologies de construction navale utilisant des énergies propres afin de répondre aux exigences environnementales de plus en plus strictes de l'Organisation maritime internationale (OMI). Les chantiers navals devront progressivement numériser l'ensemble de leur chaîne de valeur, de la conception à la production en passant par le contrôle de la qualité, tout en intégrant l'intelligence artificielle dans leurs processus de fabrication.

Enfin, Hoang Hung exhorte également à créer une équipe d'ingénieurs et d'ouvriers capables de maîtriser les nouvelles technologies, tout en restructurant les chantiers navals plus spécialisés capable de se rivaliser avec d’autres chantiers de la région. - VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #technologie et innovation #piège du revenu intermédiaire #industrie navale
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Résolution en action

Sur le même sujet

Ferme marine de haute technologie du groupe STP à Van Don, province de Quang Ninh. Photo : nhandan.vn

Le Vietnam renforce la gouvernance maritime intégrée pour libérer le potentiel de l’économie bleue

Dans la mission visant à faire du Vietnam un pays puissant par la mer et prospère grâce à la mer dans la nouvelle ère, la mer n’est plus considérée uniquement comme un espace d’exploitation des ressources naturelles ou de développement de certains secteurs économiques isolés. Elle est désormais définie comme un espace stratégique de développement national, où convergent les intérêts en matière de développement, de défense, de sécurité, de science – technologie et d’intégration internationale.

Le système de bornes médicales intelligentes de l'hôpital général Hop Luc facilite l'accès des patients aux examens et traitements médicaux. Photo: VNA

La transformation numérique au Vietnam prend de l’ampleur et accélère

Dix-huit mois après le lancement de la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, le Comité directeur central sur le développement scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique a tiré un bilan d’étape riche en indicateurs concrets.

Voir plus

Le Dr Nguyen Nhat Minh, premier Vietnamien à recevoir le prix Buchalter de cosmologie 2024 décerné par l'American Astronomical Society, préside VSOA 10. Photos : ICISE

Des scientifiques et de jeunes chercheurs réunis autour de la cosmologie moderne

Se déroulant du 27 juillet au 1er août, VSOA 10 propose des conférences données par des experts éminents dans le domaine, notamment le professeur Leander Thiele, le docteur Otavio Alves, le docteur Anamaria Hell et le docteur Nguyen Nhat Minh, tous de l'Institut Kavli de physique et de mathématiques de l'univers (Kavli IPMU), au Japon.

Des élèves de Hanoï utilisent l'IA dans la conception et l'assemblage de robots. Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam face à une opportunité majeure dans les technologies de pointe

Grâce à une main-d'œuvre jeune, à une forte capacité d'apprentissage et à un soutien accru de l'État en faveur de l'innovation, le Vietnam est en mesure de réaliser des avancées majeures dans des domaines stratégiques tels que la robotique, l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente, a-t-il indiqué.

Le professeur Nguyên Hông Son, directeur de l'Académie vietnamienne des sciences agricoles lors du colloque. Photo : baochinhphu.vn

La science au service d'une riziculture à faibles émissions

Des experts vietnamiens et internationaux, réunis à Cân Tho, ont mis en avant le rôle déterminant de la science, de l'innovation et de la coopération régionale pour accélérer la transition vers une riziculture à faibles émissions, en conciliant sécurité alimentaire, croissance verte et amélioration des revenus des producteurs.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Lâm Hai Giang, s’exprime lors de l’événement, le 20 juillet. Photo : VNA

La matière quantique topologique fait école chez les scientifiques à Gia Lai

Coorganisée par l’association Rencontres du Vietnam et l’ICISE, la deuxième École avancée sur la matière quantique topologique propose des conférences données par d’éminents professeurs et scientifiques en physique quantique et en science des matériaux, offrant aux participants une base théorique solide. Ils seront également informés des dernières avancées de la recherche sur les matériaux topologiques quantiques.

Des chercheurs effectuent des expériences dans la salle blanche de l'Institut des sciences des matériaux, relevant de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies. Photo : VNA

Le Vietnam fait de la recherche fondamentale un pilier de son développement scientifique

Considérée comme le socle des sciences, des technologies et de l'innovation, la recherche fondamentale occupe une place centrale dans la stratégie de développement du Vietnam. Les autorités entendent renforcer les investissements, lever les obstacles institutionnels et consolider les liens entre recherche et innovation afin de soutenir la croissance durable et l'autonomie technologique du pays.

L’innovation et les sciences au cœur de la stratégie de développement

L’innovation et les sciences au cœur de la stratégie de développement

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, de nombreuses collectivités locales ont élaboré leurs propres plans d’action, accéléré l’application des technologies et favorisé l’émergence de nouveaux modèles de développement.

De nombreux scientifiques venus du monde entier assistent à cet événement. Photo : VNA

La 10ᵉ École vietnamienne sur les neutrinos à Gia Lai

La 10ᵉ École vietnamienne sur les neutrinos (VSON10) rassemble plus de 40 participants, incluant des scientifiques, des jeunes chercheurs et des étudiants venus de sept pays, à savoir l’Italie, le Royaume-Uni, la Russie, l’Inde, le Japon, la Malaisie et le Vietnam.

Des agents du Centre de services administratifs publics du quartier de Long Xuyen (province d'An Giang) guident des gens dans leurs démarches en ligne sur le portail national des services publics. Photo : VNA

Les données, un levier stratégique pour renouveler le modèle de croissance

​À l’ère de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, les données s’imposent comme une ressource stratégique pour stimuler la productivité, l’innovation et la croissance durable. Le Vietnam accélère le développement de ses infrastructures de données, tout en devant relever les défis liés à leur partage, leur exploitation et au manque de ressources humaines spécialisées.