Sciences

Des scientifiques et de jeunes chercheurs réunis autour de la cosmologie moderne

Se déroulant du 27 juillet au 1er août, VSOA 10 propose des conférences données par des experts éminents dans le domaine, notamment le professeur Leander Thiele, le docteur Otavio Alves, le docteur Anamaria Hell et le docteur Nguyen Nhat Minh, tous de l'Institut Kavli de physique et de mathématiques de l'univers (Kavli IPMU), au Japon.

Le Dr Nguyen Nhat Minh, premier Vietnamien à recevoir le prix Buchalter de cosmologie 2024 décerné par l'American Astronomical Society, préside VSOA 10. Photos : ICISE
Le Dr Nguyen Nhat Minh, premier Vietnamien à recevoir le prix Buchalter de cosmologie 2024 décerné par l'American Astronomical Society, préside VSOA 10. Photos : ICISE


Gia Lai, 28 juillet (VNA) – Une trentaine de scientifiques, de jeunes chercheurs et d'étudiants originaires de neuf pays – le Vietnam, le Brésil, la Croatie, la France, l'Allemagne, l'Inde, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande – participent dans la province de Gia Lai dans les Hauts plateaux du Centre, à la 10e École vietnamienne d'astrophysique (Vietnam School of Astrophysics – VSOA 10).

Organisée du 27 juillet au 1er août, cette édition propose une série de conférences animées par des spécialistes de renommée internationale, parmi lesquels le professeur Leander Thiele, le docteur Otavio Alves, la docteure Anamaria Hell et le docteur Nguyen Nhat Minh, tous affiliés à l'Institut Kavli de physique et de mathématiques de l'Univers (Kavli IPMU), au Japon.

Cette dixième édition est présidée pour la première fois par le docteur Nguyen Nhat Minh. Depuis juillet 2026, celui-ci dirige le Groupe d'astrophysique et de cosmologie de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences et en éducation (IFIRSE), relevant du Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE). En 2024, il est devenu le premier Vietnamien à recevoir le prix Buchalter de cosmologie, décerné par l'American Astronomical Society.

Créée en 2013 à l'initiative de l'association Rencontres du Vietnam et du Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires, l'École vietnamienne d'astrophysique a pour vocation de former, d'accompagner et d'inspirer les jeunes talents souhaitant poursuivre une carrière dans les domaines de l'astronomie et de l'astrophysique, contribuant ainsi au développement des ressources humaines scientifiques de haut niveau au Vietnam.

Au fil de la dernière décennie, cette école est devenue un rendez-vous académique de référence, offrant aux étudiants un accès aux connaissances les plus récentes ainsi qu'aux méthodologies de recherche de pointe. Elle favorise également les échanges scientifiques et le développement des réseaux de coopération, tout en renforçant les liens entre les chercheurs vietnamiens et la communauté scientifique internationale.

Le programme de la VSOA 10 est consacré à la cosmologie moderne, discipline qui étudie l'évolution de l'Univers, depuis les instants qui ont suivi le Big Bang jusqu'à la formation des grandes structures observées aujourd'hui. Les participants examineront également les méthodes permettant de déduire les paramètres cosmologiques à partir de données observationnelles toujours plus précises.

La cosmologie est aujourd'hui entrée dans l'ère du Big Data. Les observations du fond diffus cosmologique (FDC), de la distribution des galaxies, des effets de lentille gravitationnelle faible et d'autres grandes structures de l'Univers permettent de tester le modèle cosmologique standard avec un niveau de précision inédit.

Le programme combine des cours magistraux intensifs et des séances de discussion couvrant un large éventail de thématiques, allant des fondements théoriques de la cosmologie, de la théorie des perturbations et de la formation des structures aux simulations numériques, aux observations astronomiques et aux méthodes modernes d'analyse des données, fondées notamment sur la maximisation de la vraisemblance et les techniques d'inférence par simulation. Les participants bénéficient ainsi d'un parcours complet, reliant les principes fondamentaux de la physique aux outils les plus avancés d'analyse et d'interprétation des données cosmologiques contemporaines. -VNA

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