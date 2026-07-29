Premier vol d'étalonnage réussi à l'aéroport international de Phu Quoc

Hanoï, 29 juillet (VNA) – Le premier vol d'étalonnage des équipements de navigation de la nouvelle piste de l'aéroport international de Phu Quoc s'est déroulé avec succès le 27 juillet, malgré de fortes pluies et une visibilité réduite. Cette étape marque une avancée importante dans le projet d'extension de l'aéroport en préparation de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, a annoncé le groupe Sun.
Le succès de ce vol a confirmé le bon fonctionnement des nouveaux systèmes de navigation et de balisage lumineux, conçus pour garantir des opérations aériennes sûres, quelles que soient les conditions météorologiques.
Selon Vo Huu Tri, chef de la tour de contrôle de Phu Quoc, l'île connaît fréquemment, pendant la saison des pluies, des changements météorologiques rapides, notamment des orages et une faible visibilité.
La mise en service du système d'atterrissage aux instruments (ILS), associé au système de mesure de distance (DME), ainsi que la modernisation des dispositifs d'éclairage d'approche et de piste, renforceront considérablement la sécurité des opérations à l'aéroport international de Phu Quoc, a-t-il souligné.
Le vol d'étalonnage a été réalisé comme prévu le 27 juillet à bord d'un Beechcraft B300 King Air 350ER immatriculé en Tchéquie et piloté par un équipage mixte vietnamo-tchèque.
L'appareil a effectué une série d'approches sur la piste 28R afin de vérifier et d'étalonner le système ILS/DME, les feux d'approche ainsi que l'indicateur visuel de pente d'approche (PAPI), dans le but de contrôler la conformité de l'ensemble des équipements aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Selon le maître d'œuvre du projet, le premier vol s'est déroulé de 6 h 23 à 9 h 56, tandis que le second a eu lieu de 13 h 06 à 15 h 29. Au cours de ces essais, les ingénieurs ont réalisé de multiples procédures d'approche ainsi que des circuits autour du seuil de piste afin de vérifier la précision, l'intégrité et la fiabilité des systèmes de navigation et de guidage visuel.
Cette opération intervient à peine huit mois après le lancement des travaux de la nouvelle piste, longue de 3.300 mètres et large de 45 mètres. Selon l'entreprise de construction, celle-ci est équipée d'un système de balisage lumineux de dernière génération, déployé pour la première fois au Vietnam.
Ces améliorations techniques permettront à l'aéroport d'assurer des opérations 24 heures sur 24, renforçant ainsi sa capacité à absorber la hausse attendue du trafic aérien et du nombre de passagers, alors que Phu Quoc se prépare à la haute saison touristique de fin d'année ainsi qu'à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC en 2027.
La nouvelle piste constitue l'un des principaux ouvrages du projet d'extension de l'aéroport international de Phu Quoc, approuvé par le gouvernement. Construite conformément aux normes de l'OACI pour les aérodromes de code E, elle pourra accueillir régulièrement des gros-porteurs tels que les Boeing 787, Airbus A350 et Boeing 777, ainsi que, en cas de besoin, des appareils de code F.
Une fois achevé, l'aéroport modernisé jouera un rôle déterminant dans l'accueil des dirigeants, des délégations et des visiteurs internationaux des 21 économies membres de l'APEC à l'occasion de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027. -VNA
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