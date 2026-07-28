Le FMI réaffirme son soutien aux objectifs de croissance du Vietnam

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, le 28 juillet à Hanoï, Jochen Schmittmann, représentant résident sortant du Fonds monétaire international (FMI) pour le Cambodge, le Laos et le Vietnam, ainsi que Fazurin Jamaludin, qui prendra ses fonctions de représentant résident du FMI pour le Vietnam et le Laos à compter du 23 août 2026.



Le Premier ministre a indiqué que le récent 3e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) avait adopté une résolution sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam. Il a souligné que le pays entrait dans une étape décisive nécessitant des réformes profondes et structurelles afin d'atteindre ses objectifs stratégiques à l'horizon 2030 et 2045.



Évoquant la situation socio-économique et les grandes orientations du gouvernement, il a réaffirmé que le Vietnam poursuivait une croissance fondée sur la stabilité macroéconomique et la sécurité du système financier et bancaire.



Le Premier ministre a souligné que, pour le Vietnam, le FMI était un partenaire stratégique de conseil en matière de politiques publiques et un accompagnateur de confiance dans le processus de développement socio-économique.

Le Premier ministre Le Minh Hung lors de l'événement. Photo: VNA

Il a ajouté que le gouvernement vietnamien prenait en considération les rapports et recommandations du FMI comme une source importante de référence pour l'élaboration et la mise en œuvre de ses politiques.



Le chef du gouvernement a souhaité que, sous le mandat de Fazurin Jamaludin, le bureau du FMI poursuive son rôle de passerelle afin de renforcer une coopération concrète et efficace et d'alimenter le dialogue sur les politiques au service d'une croissance rapide et durable.



Pour sa part, Jochen Schmittmann a salué la qualité de la coopération entre le Vietnam et le FMI, estimant que le pays affichait une croissance remarquable, avait su faire face aux chocs extérieurs et engagé d'importantes réformes favorables au développement à long terme.



Il a réaffirmé le soutien du FMI à l'objectif de croissance à deux chiffres du Vietnam et indiqué que l'institution continuerait à partager ses évaluations et recommandations sur les perspectives économiques et les politiques du pays.



Le futur représentant résident du FMI, Fazurin Jamaludin, a estimé que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement prometteuse et a assuré que le FMI poursuivrait son accompagnement afin d'aider le pays à atteindre ses objectifs de développement. -VNA

