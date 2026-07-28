Do Thi Thu Thao réélue à la présidence de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2026-2031

Hanoï (VNA) - Do Thi Thu Thao, secrétaire du Comité du Parti du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam (CRV), a été réélue présidente du 12e Comité central de la CRV pour le mandat 2026-2031 lors de sa première session à Hanoï le 28 juillet.

Lors du 12e Congrès national de la CRV pour ce nouveau mandat, les délégués ont présenté les résultats de la première session et dévoilé la composition de leur nouveau Comité central, de leur Comité permanent et de leur Comité d'inspection.

Nguyen Si Truong a été élu vice-président permanent et Le Nu Thuy Duong, vice-présidente.

Le 12e Comité central de la CRV compte 85 membres, parmi lesquels ses dirigeants, des représentants des ministères, des agences, des organisations de masse, des sections municipales et provinciales de la CRV, des organisations sociopolitiques et religieuses, des entreprises, ainsi que des entrepreneurs actifs dans le domaine humanitaire. Le Comité permanent compte quant à lui 20 membres.

Née en 1975, Do Thi Thu Thao est titulaire d'un doctorat en économie politique et d'un master en gestion publique. Membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations centrales de masse, membre du présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et députée de la 16ᵉ législature de l'Assemblée nationale, elle occupait déjà la présidence de la Croix-Rouge du Vietnam depuis octobre 2025. -VNA

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