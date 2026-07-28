Société

Passer de l’assistance réactive à l’anticipation proactive pour renforcer la résilience communautaire

Le dirigeant To Lam a appelé la Croix-Rouge du Vietnam à poursuivre le perfectionnement du cadre juridique relatif aux personnes vulnérables et à renforcer son rôle dans la gestion communautaire des risques, notamment par la mise en place de systèmes d'alerte précoce et de réseaux locaux de premiers secours.

Lors de l'événement. Photo : VNA
Lors de l'événement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé la Croix-Rouge du Vietnam à passer d'une assistance réactive à une anticipation proactive, faisant de l'action humanitaire un pilier stratégique du développement humain, de la gestion des risques et du renforcement de la résilience des communautés.

Il s'exprimait le 28 juillet à Hanoï lors de l'ouverture du 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2026-2031, en présence de près de 500 délégués officiels représentant plus de 5,6 millions de cadres, de membres, de bénévoles et de volontaires à travers le pays. À cette occasion, Tô Lâm a été officiellement désigné président d'honneur de la Croix-Rouge du Vietnam pour le nouveau mandat. Il a réaffirmé sa détermination, aux côtés du Bureau politique et du Secrétariat, à diriger et à créer les conditions les plus favorables afin que l'organisation puisse accomplir pleinement sa noble mission humanitaire.

Saluant les réalisations de la Croix-Rouge du Vietnam ainsi que le dévouement de plusieurs générations de cadres, de membres, de bénévoles et de volontaires, Tô Lâm a souligné que la marche du Vietnam vers l'objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici à 2045 devait impérativement s'accompagner de la préservation de la dignité humaine. Un Vietnam fort, a-t-il affirmé, doit avant tout être un Vietnam empreint d'humanité. Il est désormais indispensable de passer d'une assistance réactive à une anticipation proactive, ainsi que d'un soutien matériel à un accompagnement favorisant des moyens de subsistance durables, afin d'offrir aux bénéficiaires de véritables perspectives de développement.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-chu-thap-do-viet-nam-lan-thu-xii-8917170.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, appelle la Croix-Rouge du Vietnam à passer d'une assistance réactive à une anticipation proactive, faisant de l'action humanitaire un pilier stratégique du développement humain, de la gestion des risques et du renforcement de la résilience des communautés. Photo : VNA



Le dirigeant a appelé la Croix-Rouge du Vietnam à poursuivre le perfectionnement du cadre juridique relatif aux personnes vulnérables et à renforcer son rôle dans la gestion communautaire des risques, notamment par la mise en place de systèmes d'alerte précoce et de réseaux locaux de premiers secours. Chaque localité devrait disposer d'équipes de volontaires dûment formés, capables d'apporter une assistance rapide aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les habitants des zones reculées.

Tô Lâm a insisté sur le fait que toute action humanitaire devait être centrée sur l'être humain, répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être évaluée à l'aune des changements positifs qu'elle apporte dans leur vie, tout en garantissant le respect de leur vie privée et de leur libre choix.

Abordant la question de la gouvernance, il a plaidé pour une transparence totale et un renforcement de la responsabilité. Selon lui, la transformation numérique, appuyée notamment sur l'intelligence artificielle et le Big Data, constitue un levier essentiel pour coordonner efficacement les ressources et éviter les chevauchements. Il a également appelé à intensifier la coopération internationale afin de faire de la Croix-Rouge du Vietnam un important vecteur de la diplomatie populaire, contribuant à promouvoir l'image d'un Vietnam pacifique, responsable et solidaire. Il a, en outre, invité le secteur de la santé, fidèle à l'esprit de Florence Nightingale, ainsi que le système éducatif, à renforcer leur coopération avec la Croix-Rouge afin de diffuser les valeurs de solidarité auprès des jeunes générations.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a appelé la communauté des entreprises, les organisations, les particuliers, les bienfaiteurs, les Vietnamiens résidant à l'étranger ainsi que les amis internationaux à continuer d'accompagner la Croix-Rouge du Vietnam en lui apportant des ressources, des connaissances, des technologies et un sens des responsabilités. Chaque contribution, lorsqu'elle parvient aux bonnes personnes, au bon moment et qu'elle est utilisée avec transparence, peut sauver une vie, préserver une famille, restaurer un moyen de subsistance et raviver l'espoir.

En conclusion, évoquant l'héritage du président Hô Chi Minh, Tô Lâm s'est déclaré convaincu que la Croix-Rouge du Vietnam continuerait d'être un symbole de confiance, de solidarité et de partage, contribuant à l'édification d'un Vietnam prospère, civilisé et heureux.- VNA

source
#Nouvelle ère #12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam #Croix-Rouge du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam assiste et participe au présidium du 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam. Photo : VNA

Ouverture du 12e Congrès de la Croix-Rouge : le leader du Parti désigné président d’honneur

Le 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam a défini trois priorités stratégiques : accélérer la transformation numérique, numériser les adresses humanitaires et renforcer la transparence des activités ; développer un écosystème humanitaire vert, fondé sur le renouvellement des modes d'assistance, la promotion de moyens de subsistance autonomes et le développement durable ; constituer un corps de volontaires professionnels, proactifs et capables d'intervenir rapidement sur place.

Voir plus

Le dirigeant To Lam fixe les priorités de la réforme du secteur de l'inspection gouvernementale

Naufrage du Khoi Nguyen 18 : 48 personnes secourues

Les opérations de recherche et de sauvetage du navire Khoi Nguyen 18 se poursuivent activement. À ce stade, 48 personnes ont été secourues et les forces vietnamiennes continuent de rechercher les personnes toujours portées disparues, malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung et des délégués au site de retransmission de Hanoï. Photo : VNA

Un hommage national aux Héros tombés pour la Patrie

Organisé simultanément sur quatre sites, le programme « Sao sang dan duong » ((L'Étoile qui guide nos pas) a rendu hommage aux martyrs et mis en lumière les efforts de recherche et d'identification de leurs dépouilles.

Le vice-président du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy à la cérémonie. Photo: VNA

Préserver la culture vietnamienne et promouvoir la solidarité à Kansai (Japon)

L’Association des Vietnamiens de la région du Kansai (Japon) a célébré son 18e anniversaire en réaffirmant son rôle dans le rassemblement et le soutien de la communauté vietnamienne locale, ainsi que dans la préservation de l’identité culturelle nationale et le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.

Prélèvement d’échantillons d'ADN auprès des proches des martyrs non identifiés. Photo : VNA

Khanh Hoa collecte l’ADN pour identifier les restes des morts pour la Patrie

Une campagne de collecte d’ADN, organisée par le Département provincial de la sécurité publique en coordination avec les autorités locales, s’est déroulée dans le quartier de Dông Hai et a concerné les familles des martyrs des quartiers et communes de Dông Hai, Phan Rang, Dô Vinh, My Son et Bao An.

Des agents du Centre de services administratifs publics de la commune de Chi Lang, dans la province de Lang Son, guident les habitants dans l'utilisation du KIOSK de services publics assisté par l'intelligence artificielle (IA). Photo : VNA

Le numérique transforme le quotidien des habitants des montagnes de Lang Son

À Lang Son, la transformation numérique gagne progressivement les zones montagneuses et frontalières, où les habitants s'approprient de plus en plus les services publics en ligne grâce à l'accompagnement des autorités locales. En développant les compétences numériques, les infrastructures et des solutions innovantes fondées sur l'intelligence artificielle, la province accélère la modernisation de son administration tout en favorisant l'inclusion numérique des populations rurales et des minorités ethniques.

Des activités immersives à Khanh Hoa permettent aux jeunes Vietnamiens à l'étranger de mieux comprendre l'histoire et les traditions de leur pays. Photo : VNA

Camp d’été Vietnam 2026 : un retour aux sources

Plus de 100 jeunes Vietnamiens d’outre-mer originaires de 32 pays et territoires ont poursuivi leur parcours du Camp d’été Vietnam 2026 à Khanh Hoa au Centre, où ils ont participé à des activités de mémoire, d’échanges et de découverte, renforçant ainsi leurs liens avec leur pays d’origine.