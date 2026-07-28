Passer de l’assistance réactive à l’anticipation proactive pour renforcer la résilience communautaire

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé la Croix-Rouge du Vietnam à passer d'une assistance réactive à une anticipation proactive, faisant de l'action humanitaire un pilier stratégique du développement humain, de la gestion des risques et du renforcement de la résilience des communautés.

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Il s'exprimait le 28 juillet à Hanoï lors de l'ouverture du 12e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2026-2031, en présence de près de 500 délégués officiels représentant plus de 5,6 millions de cadres, de membres, de bénévoles et de volontaires à travers le pays. À cette occasion, Tô Lâm a été officiellement désigné président d'honneur de la Croix-Rouge du Vietnam pour le nouveau mandat. Il a réaffirmé sa détermination, aux côtés du Bureau politique et du Secrétariat, à diriger et à créer les conditions les plus favorables afin que l'organisation puisse accomplir pleinement sa noble mission humanitaire.



Saluant les réalisations de la Croix-Rouge du Vietnam ainsi que le dévouement de plusieurs générations de cadres, de membres, de bénévoles et de volontaires, Tô Lâm a souligné que la marche du Vietnam vers l'objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici à 2045 devait impérativement s'accompagner de la préservation de la dignité humaine. Un Vietnam fort, a-t-il affirmé, doit avant tout être un Vietnam empreint d'humanité. Il est désormais indispensable de passer d'une assistance réactive à une anticipation proactive, ainsi que d'un soutien matériel à un accompagnement favorisant des moyens de subsistance durables, afin d'offrir aux bénéficiaires de véritables perspectives de développement.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, appelle la Croix-Rouge du Vietnam à passer d'une assistance réactive à une anticipation proactive, faisant de l'action humanitaire un pilier stratégique du développement humain, de la gestion des risques et du renforcement de la résilience des communautés. Photo : VNA





Le dirigeant a appelé la Croix-Rouge du Vietnam à poursuivre le perfectionnement du cadre juridique relatif aux personnes vulnérables et à renforcer son rôle dans la gestion communautaire des risques, notamment par la mise en place de systèmes d'alerte précoce et de réseaux locaux de premiers secours. Chaque localité devrait disposer d'équipes de volontaires dûment formés, capables d'apporter une assistance rapide aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les habitants des zones reculées.



Tô Lâm a insisté sur le fait que toute action humanitaire devait être centrée sur l'être humain, répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être évaluée à l'aune des changements positifs qu'elle apporte dans leur vie, tout en garantissant le respect de leur vie privée et de leur libre choix.



Abordant la question de la gouvernance, il a plaidé pour une transparence totale et un renforcement de la responsabilité. Selon lui, la transformation numérique, appuyée notamment sur l'intelligence artificielle et le Big Data, constitue un levier essentiel pour coordonner efficacement les ressources et éviter les chevauchements. Il a également appelé à intensifier la coopération internationale afin de faire de la Croix-Rouge du Vietnam un important vecteur de la diplomatie populaire, contribuant à promouvoir l'image d'un Vietnam pacifique, responsable et solidaire. Il a, en outre, invité le secteur de la santé, fidèle à l'esprit de Florence Nightingale, ainsi que le système éducatif, à renforcer leur coopération avec la Croix-Rouge afin de diffuser les valeurs de solidarité auprès des jeunes générations.



Le secrétaire général du Parti et président de la République a appelé la communauté des entreprises, les organisations, les particuliers, les bienfaiteurs, les Vietnamiens résidant à l'étranger ainsi que les amis internationaux à continuer d'accompagner la Croix-Rouge du Vietnam en lui apportant des ressources, des connaissances, des technologies et un sens des responsabilités. Chaque contribution, lorsqu'elle parvient aux bonnes personnes, au bon moment et qu'elle est utilisée avec transparence, peut sauver une vie, préserver une famille, restaurer un moyen de subsistance et raviver l'espoir.



En conclusion, évoquant l'héritage du président Hô Chi Minh, Tô Lâm s'est déclaré convaincu que la Croix-Rouge du Vietnam continuerait d'être un symbole de confiance, de solidarité et de partage, contribuant à l'édification d'un Vietnam prospère, civilisé et heureux.- VNA