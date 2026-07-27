Naufrage du Khoi Nguyen 18 : 48 personnes secourues

Hanoï (VNA) – Selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères, 48 personnes avaient été secourues dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage du navire Khoi Nguyen 18 jusqu'à l'après-midi du 27 juillet.

Les autorités vietnamiennes ont pris en charge l'ensemble des rescapés secourus et pris en charge médicalement par les autorités chinoises. Les 48 survivants sont actuellement en route vers la terre ferme.

Les 26 et 27 juillet, les forces compétentes des différentes parties ont mobilisé d'importants moyens pour accélérer les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que les soins et l'assistance médicale aux victimes.

Malgré une mer très agitée, de fortes vagues et des vents violents, qui compliquent considérablement les opérations, les forces vietnamiennes poursuivent sans relâche les recherches des personnes toujours portées disparues, avec la plus grande détermination. -VNA