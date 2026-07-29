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L'intelligence artificielle, un nouveau moteur des industries culturelles vietnamiennes

Le Vietnam entend accélérer le développement de ses industries culturelles en misant sur l'intelligence artificielle, tout en relevant les défis liés aux données, aux compétences et à la propriété intellectuelle.

Robot de guide au Musée d'histoire de Ho Chi Minh-Ville. Photo: nhandan.vn
Robot de guide au Musée d'histoire de Ho Chi Minh-Ville. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – L'intelligence artificielle (IA) s'impose désormais comme une technologie clé pour le développement des industries culturelles. Elle transforme les processus de création, de production et de diffusion des œuvres tout en contribuant à la préservation du patrimoine, à la promotion de l'identité nationale et au renforcement de la compétitivité sur la scène internationale. Toutefois, son essor soulève également des enjeux majeurs en matière de droit d'auteur, de gouvernance des données et de disponibilité de ressources humaines qualifiées.

Le développement des industries culturelles est aujourd'hui considéré comme l'un des moteurs de la croissance économique et du rayonnement du Vietnam. Dans le contexte de la transformation numérique, l'IA permet aux entreprises créatives d'optimiser leurs processus de production, de réduire leurs coûts, de proposer des services mieux adaptés aux attentes du public et de concevoir des produits culturels à plus forte valeur ajoutée.

Ces dernières années, l'industrie cinématographique a principalement utilisé l'IA pour restaurer des images, générer automatiquement des sous-titres, réaliser le doublage, analyser les préférences du public et personnaliser les contenus proposés sur les plateformes de diffusion.

L'IA est également utilisée dans l'édition pour assister la rédaction de manuscrits, la traduction, le résumé de textes ou encore la conversion de livres imprimés en livres audio.

Dans les médias et la presse, elle facilite l'analyse des données et réduit les délais de traitement de l'information.

Dans d'autres domaines, tels que la publicité, le tourisme culturel, l'artisanat ou le design, elle intervient à de nombreuses étapes de la création et de la production, améliorant la qualité des œuvres et renforçant leur compétitivité.

Malgré ces perspectives, plusieurs défis demeurent. Selon le docteur Tran Kim Ba, de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, le premier concerne le droit d'auteur. Les systèmes d'IA sont entraînés à partir de grandes quantités de données comprenant des images, de la musique, des livres ou encore des films, ce qui accroît le risque d'utilisation non autorisée d'œuvres protégées.

La disponibilité des données constitue un autre obstacle majeur. Une grande partie du patrimoine culturel, des documents historiques et des archives du Vietnam n'a pas encore été numérisée. En l'absence de données fiables et suffisamment riches, l'IA ne peut pleinement valoriser les ressources culturelles nationales ni produire des contenus reflétant fidèlement l'identité vietnamienne.

La question des ressources humaines est tout aussi essentielle. Le développement des industries culturelles requiert des professionnels capables d'allier créativité artistique et maîtrise des technologies numériques. Or, les spécialistes réunissant ces deux compétences restent encore peu nombreux.

De nombreux pays ont déjà intégré l'IA dans leurs industries culturelles. La République de Corée l'utilise pour analyser les attentes du public, assurer la traduction automatique, produire des œuvres musicales et cinématographiques et promouvoir les contenus sud-coréens à l'étranger. La Chine concentre ses efforts sur le cinéma et les jeux vidéo, Singapour développe des musées et des bibliothèques numériques, tandis que le Japon applique l'IA au secteur de l'animation. Selon les spécialistes, le Vietnam dispose également d'un fort potentiel, notamment dans les jeux vidéo, les films d'animation inspirés du patrimoine populaire, la musique et le cinéma.

Pour garantir un développement efficace, durable et sécurisé de l'IA dans les industries culturelles, plusieurs mesures coordonnées sont nécessaires. Il importe d'établir un cadre juridique clair en matière de propriété intellectuelle afin de favoriser l'innovation tout en protégeant les créateurs.

Les acteurs culturels sont également invités à intégrer de manière proactive la langue vietnamienne, l'histoire et les savoirs traditionnels dans les bases de données destinées à l'IA, afin d'éviter la production de contenus erronés ou stéréotypés. Une formation pluridisciplinaire rapprochant les écoles d'art et les établissements spécialisés dans les technologies numériques est également préconisée.

Enfin, le Dr Tran Kim Ba rappelle que, si l'IA élargit considérablement les possibilités de création, elle ne saurait remplacer l'émotion, la réflexion et l'expérience humaine, qui demeurent au cœur de toute œuvre artistique. -VNA

#intelligence artificielle #industries culturelles #Nghị quyết 57 #NQ 57
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